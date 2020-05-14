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Почему новый сериал про Екатерину Вторую очень смешной

На платформе Hulu выходит «Великая» – черная комедия про сказочную Россию
Татьяна Алешичева
Эль Феннинг сыграла Екатерину как посланницу цивилизованного мира в стране чудес

После недавнего сериала «Екатерина Великая», где Хелен Миррен самозабвенно изображала тайно повенчанную с Григорием Орловым российскую самодержицу, удивить нашего зрителя сколь угодно причудливым жизнеописанием шальной императрицы, пожалуй, трудно – та мелодрама из царской жизни была богата на самую живописную «клюкву». Но сериал, который сочинил про юную Екатерину один из сценаристов «Фаворитки» Тони Макнамара, оставляет любую историческую побасенку далеко позади: это восхитительный фарс, «местами основанный на реальных событиях», как гордо указано во вступительных титрах, – то есть не имеющий с русской историей почти ничего общего.

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Романтически настроенная немецкая принцесса Анхальт-Цербстская (Эль Феннинг) прибывает в сказочную Россию с намерением беззаветно полюбить суженого, молодого императора Петра Третьего (пригожий Николас Холт). Но не тут-то было: венценосный супруг оказывается не просто патентованным самодуром, а самым настоящим психопатом, разбивающим все ее девичьи иллюзии вдребезги. Пристрелив во время бурной пирушки самолично подаренного императрице медведя, следом он сжигает библиотеку, с помощью которой образованная европейская барышня рассчитывала научить придворных дам читать (да, знатные русские женщины сплошь безграмотны). В супружеской спальне ее тоже ожидают сюрпризы – красавчик Петр подбивает ее заняться любовью втроем с фавориткой, женой своего ближайшего конфидента Григора (Гвилим Ли).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных