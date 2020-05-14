Почему новый сериал про Екатерину Вторую очень смешной

После недавнего сериала «Екатерина Великая», где Хелен Миррен самозабвенно изображала тайно повенчанную с Григорием Орловым российскую самодержицу, удивить нашего зрителя сколь угодно причудливым жизнеописанием шальной императрицы, пожалуй, трудно – та мелодрама из царской жизни была богата на самую живописную «клюкву». Но сериал, который сочинил про юную Екатерину один из сценаристов «Фаворитки» Тони Макнамара, оставляет любую историческую побасенку далеко позади: это восхитительный фарс, «местами основанный на реальных событиях», как гордо указано во вступительных титрах, – то есть не имеющий с русской историей почти ничего общего.