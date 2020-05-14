Почему новый сериал про Екатерину Вторую очень смешной

Почему новый сериал про Екатерину Вторую очень смешнойНа платформе Hulu выходит «Великая» – черная комедия про сказочную Россию
После недавнего сериала «Екатерина Великая», где Хелен Миррен самозабвенно изображала тайно повенчанную с Григорием Орловым российскую самодержицу, удивить нашего зрителя сколь угодно причудливым жизнеописанием шальной императрицы, пожалуй, трудно – та мелодрама из царской жизни была богата на самую живописную «клюкву». Но сериал, который сочинил про юную Екатерину один из сценаристов «Фаворитки» Тони Макнамара, оставляет любую историческую побасенку далеко позади: это восхитительный фарс, «местами основанный на реальных событиях», как гордо указано во вступительных титрах, – то есть не имеющий с русской историей почти ничего общего.
Романтически настроенная немецкая принцесса Анхальт-Цербстская (Эль Феннинг) прибывает в сказочную Россию с намерением беззаветно полюбить суженого, молодого императора Петра Третьего (пригожий Николас Холт). Но не тут-то было: венценосный супруг оказывается не просто патентованным самодуром, а самым настоящим психопатом, разбивающим все ее девичьи иллюзии вдребезги. Пристрелив во время бурной пирушки самолично подаренного императрице медведя, следом он сжигает библиотеку, с помощью которой образованная европейская барышня рассчитывала научить придворных дам читать (да, знатные русские женщины сплошь безграмотны). В супружеской спальне ее тоже ожидают сюрпризы – красавчик Петр подбивает ее заняться любовью втроем с фавориткой, женой своего ближайшего конфидента Григора (Гвилим Ли).