В сериале «Личная жизнь» все на удивление нормально

Можно сказать, что таков и сам сериал – он не выделяется красотой или ярким талантом, просто нормальный, человечный, его просто интересно смотреть. Независимо от того, женщина вы или мужчина. «Личная жизнь» ловко использует жанровые стандарты (там даже есть закадровый комментарий) и совсем чуть-чуть, почти незаметно, перенастраивает зрительскую оптику, но в итоге всего лишь напоминает, что обычная жизнь все равно победит. Эпидемия когда-нибудь закончится, люди снова начнут обниматься и искать партнера. На одну ночь или на всю жизнь.