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В сериале «Личная жизнь» все на удивление нормально

Новое шоу НВО показывает традиционные романтические ценности
Олег Зинцов
Героиня Анны Кендрик работает экскурсоводом, но может и приврать, что кураторка /HBO Max

Никаких актуальных проблем и этических вопросов. Никакого даже, в общем-то, феминизма, хотя главная героиня «Личной жизни» (Love Life) – молодая современная женщина. Оказывается, мы уже так привыкли, что сериалы – это серьезно (даже «Игра престолов»!), а после движения #MeToo индустрия развлечений никогда не будет прежней, что традиционная романтическая комедия о поисках любви в большом городе выглядит почти из ряда вон.

Как это, простите, девушка Дарби, почти Барби (Анна Кендрик), живет в современном Нью-Йорке и просто хочет встретить мужика хорошего? И обсуждает это с подругами! Да пройдет ли этот сериал классический тест Бекдел (для этого в фильме должно быть как минимум два женских персонажа, разговаривающих о чем-то кроме мужчин)? Ну ладно, пройдет. Но строгого суда феминистской критики может не выдержать.

«Личная жизнь» – первый сериал нового стримингового сервиса HBO Max, контент которого, судя по этому шоу, будет менее серьезным и амбициозным, чем основная продукция канала. Хотя апрельский мини-сериал НВО «Беги» – тоже образец легкого жанра. Но все же более замысловато придуманный. А «Личная жизнь» устроена просто: новая серия – новый мужчина.

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Ой. А вот и незаметный, потому что уже привычный, сдвиг, смена ролей. Женщина может менять мужчин, в том числе выбирая партнера на одну ночь, и это нормально. То есть мы все-таки в 2020 г. Изменения можно не акцентировать, но держать в уме необходимо. В сериале есть даже хорошая шутка про объективацию: героиня, работающая гидом, проводит в музее экскурсию «Ягодицы Нью-Йорка» – в основном по античным скульптурам. Попы, само собой, мужские, аудитория – исключительно женская.

Партнер из первой серии (Чин Ха) знакомится с героиней в караоке /HBO Max /imdb.com

Можно сказать, что понятие нормы, середины – вообще центральное для «Личной жизни». Героиня Анны Кендрик не выделяется невероятной красотой или талантом, а ее любовные истории – иллюстрация статистики (не важно, реальной или выдуманной), которую приводят в начале сериала: в среднем, чтобы найти подходящую пару, современный человек меняет семь партнеров, два из которых надолго, остальные более или менее случайные. За это время ты успеваешь разбить сердца двоим, дважды разбивают тебе. Короткие, по полчаса, серии «Личной жизни» так и придуманы: в каждой есть разбитое сердце.

Сериал снят без визуальных изысков, но с неизменным вниманием к композиции и деталям /HBO Max /imdb.com

Можно сказать, что таков и сам сериал – он не выделяется красотой или ярким талантом, просто нормальный, человечный, его просто интересно смотреть. Независимо от того, женщина вы или мужчина. «Личная жизнь» ловко использует жанровые стандарты (там даже есть закадровый комментарий) и совсем чуть-чуть, почти незаметно, перенастраивает зрительскую оптику, но в итоге всего лишь напоминает, что обычная жизнь все равно победит. Эпидемия когда-нибудь закончится, люди снова начнут обниматься и искать партнера. На одну ночь или на всю жизнь.

В России сериал «Личная жизнь» транслирует онлайн-сервис «Амедиатека»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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