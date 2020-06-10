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Темой XIV ярмарки книжной культуры КРЯКК станет новая этика

Принятые в обществе ролевые модели и поведенческие кодексы нуждаются в переосмыслении
Анна Шилова
В прошлом году ярмарку в Красноярске посетили десятки тысяч человек /Фонд Михаила Прохорова

Темой XIV ярмарки книжной культуры КРЯКК, которая пройдет в Красноярске с 4 по 8 ноября 2020 г., станет новая этика, объявил организатор мероприятия Фонд Михаила Прохорова.

Каждый год эксперты КРЯКК формируют актуальную гуманитарную проблему, вокруг которой выстраивается культурная программа. В этом году фокус внимания будет направлен на осмысление старых и новых этических парадигм, а также попыток общества изменить их или отреагировать на их трансформации. Принятые в обществе ролевые модели и поведенческие кодексы, разделение частного и общественного — все эти представления сегодня переживают трансформацию, причем «этичное» и «неэтичное» в этих сферах часто меняются местами, уверена соучредитель Фонда и куратор КРЯКК Ирина Прохорова. Глобальные изменения образа жизни миллионов людей из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, только резче обозначили необходимость изучить происходящий здесь и сейчас процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей.

Как на книжной ярмарке в Красноярске отвечали на местные вопросы

Ответами были дискуссии, лекции, выставки и сами книги

Программа КРЯКК-2020 и состав участников пока не известны, обычно они публикуются за месяц до ярмарки. Но в Фонде уточняют, что программа охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом: «новая чувствительность» (в том числе феномен «оскорбления чувств» и реакции на него), равноправие сегодня, вопросы феминистского движения о безопасности и свободе, цифровая этика, а также соответствие и несоответствие культуры прошлого этическим стандартам современности. Формат мероприятий будущей выставки — круглые столы, лекции, презентации специальных проектов и новых изданий и т. д.

В КРЯКК-2019 приняли участие свыше 250 экспонентов, в культурной и профессиональной программе было задействовано более 200 участников. Бюджет ярмарки составил около 39 млн руб. В эту сумму входит непосредственная организация площадки, трансфер многочисленных спикеров и выступающих артистов, а также перевозка книг всех представленных на ярмарке издательств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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