Темой XIV ярмарки книжной культуры КРЯКК станет новая этика

Темой XIV ярмарки книжной культуры КРЯКК станет новая этикаПринятые в обществе ролевые модели и поведенческие кодексы нуждаются в переосмыслении
Темой XIV ярмарки книжной культуры КРЯКК, которая пройдет в Красноярске с 4 по 8 ноября 2020 г., станет новая этика, объявил организатор мероприятия Фонд Михаила Прохорова.
Каждый год эксперты КРЯКК формируют актуальную гуманитарную проблему, вокруг которой выстраивается культурная программа. В этом году фокус внимания будет направлен на осмысление старых и новых этических парадигм, а также попыток общества изменить их или отреагировать на их трансформации. Принятые в обществе ролевые модели и поведенческие кодексы, разделение частного и общественного — все эти представления сегодня переживают трансформацию, причем «этичное» и «неэтичное» в этих сферах часто меняются местами, уверена соучредитель Фонда и куратор КРЯКК Ирина Прохорова. Глобальные изменения образа жизни миллионов людей из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, только резче обозначили необходимость изучить происходящий здесь и сейчас процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей.
Программа КРЯКК-2020 и состав участников пока не известны, обычно они публикуются за месяц до ярмарки. Но в Фонде уточняют, что программа охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом: «новая чувствительность» (в том числе феномен «оскорбления чувств» и реакции на него), равноправие сегодня, вопросы феминистского движения о безопасности и свободе, цифровая этика, а также соответствие и несоответствие культуры прошлого этическим стандартам современности. Формат мероприятий будущей выставки — круглые столы, лекции, презентации специальных проектов и новых изданий и т. д.
В КРЯКК-2019 приняли участие свыше 250 экспонентов, в культурной и профессиональной программе было задействовано более 200 участников. Бюджет ярмарки составил около 39 млн руб. В эту сумму входит непосредственная организация площадки, трансфер многочисленных спикеров и выступающих артистов, а также перевозка книг всех представленных на ярмарке издательств.