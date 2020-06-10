Темой XIV ярмарки книжной культуры КРЯКК станет новая этика

Каждый год эксперты КРЯКК формируют актуальную гуманитарную проблему, вокруг которой выстраивается культурная программа. В этом году фокус внимания будет направлен на осмысление старых и новых этических парадигм, а также попыток общества изменить их или отреагировать на их трансформации. Принятые в обществе ролевые модели и поведенческие кодексы, разделение частного и общественного — все эти представления сегодня переживают трансформацию, причем «этичное» и «неэтичное» в этих сферах часто меняются местами, уверена соучредитель Фонда и куратор КРЯКК Ирина Прохорова. Глобальные изменения образа жизни миллионов людей из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, только резче обозначили необходимость изучить происходящий здесь и сейчас процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей.