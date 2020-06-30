Часы Patek Philippe и F.P. Journe — вновь среди самых дорогих в мире

Значительную долю итогового результата организаторам обеспечили рекорды стоимости, установленные часами Patek Philippe. За шесть главных лотов этой марки покупатели отдали почти 10 млн франков. Абсолютным лидером аукциона стали часы Patek Philippe ref. 1518 в корпусе из розового золота: при первоначальной оценке в 1,2–2,4 млн франков неизвестный покупатель заплатил за них 3,38 млн. Часы были изготовлены в 1948 г. и выставлялись на продажу лишь однажды. Тогда их приобрел нынешний владелец Жан-Клод Бивер, один из самых известных людей в часовой индустрии — коллекционер, руководитель и владелец марки Hublot, сделавший ее одним из лидеров рынка, а также глава глава часового подразделения холдинга LVMH до 2018 г. Второй и третий результаты также принадлежат Patek Philippe. Хронограф с вечным календарем Ref. 2499 1957 года выпуска купили за 2,6 млн франков (при эстимейте в 1–2 млн), а платиновые часы Ref. 1579 1946 года - за 1,94 млн франков (при предварительной оценке в 800 тыс. — 1,6 млн франков).