Часы Patek Philippe и F.P. Journe — вновь среди самых дорогих в мире

Часы Patek Philippe и F.P. Journe — вновь среди самых дорогих в миреНа первом после пандемии аукционе Geneva Watch Auction установлено несколько рекордов стоимости
В Женеве состоялся первый после локдауна очный часовой аукцион Phillips Geneva Watch Auction XI. Торги должны были пройти в мае, но тогда их, как и все аналогичные мероприятия, отложили из-за угрозы распространения COVID-19. Хотя организаторам было важно провести аукцион именно оффлайн, пока всё было сдержанно: в женевском отеле La Reserve, где проходили торги, присутствовали всего несколько коллекционеров, а остальные желающие (их набралось свыше 2 тыс.) могли участвовать в торгах онлайн.
Phillips Geneva Watch Auction считается одним из наиболее важных аукционов для часовой индустрии. Торги проходят ежегодно и длятся два дня. Результаты первых пост-ковидных торгов превзошли все ожидания: за более чем 200 лотов удалось выручить 30 млн швейцарских франков. В прошлом году за 184 лота выручили около 22 млн франков. На торги были выставлены лоты 32 брендов, максимальное представительство получили Rolex (79 лотов) и Patek Philippe (56 лотов). Почти все лоты ушли либо на уровне эстимейта, либо с превышением.
Значительную долю итогового результата организаторам обеспечили рекорды стоимости, установленные часами Patek Philippe. За шесть главных лотов этой марки покупатели отдали почти 10 млн франков. Абсолютным лидером аукциона стали часы Patek Philippe ref. 1518 в корпусе из розового золота: при первоначальной оценке в 1,2–2,4 млн франков неизвестный покупатель заплатил за них 3,38 млн. Часы были изготовлены в 1948 г. и выставлялись на продажу лишь однажды. Тогда их приобрел нынешний владелец Жан-Клод Бивер, один из самых известных людей в часовой индустрии — коллекционер, руководитель и владелец марки Hublot, сделавший ее одним из лидеров рынка, а также глава глава часового подразделения холдинга LVMH до 2018 г. Второй и третий результаты также принадлежат Patek Philippe. Хронограф с вечным календарем Ref. 2499 1957 года выпуска купили за 2,6 млн франков (при эстимейте в 1–2 млн), а платиновые часы Ref. 1579 1946 года - за 1,94 млн франков (при предварительной оценке в 800 тыс. — 1,6 млн франков).
Абсолютный рекорд стоимости для наручных часов, проданных с аукциона, также принадлежит Patek Philippe. Этот титул носит модель The Grandmaster Chime Reference 6300A-010 в корпусе из стали, которые неизвестный покупатель купил за фантастические 31 млн франков на благотворительном аукционе Only Watch в ноябре прошлого года.
Рекордсменом по превышению эстимейта на Geneva Watch Auction XI стали часы самого дорогого независимого часового мастера современности Франсуа-Поля Журна. Знаковая модель Журна Chronomètre à Resonance Souscription 2000 года выпуска ушла с шестикратным превышением предварительной оценки: за 1,04 млн франков против 80 000 — 160 000 франков. Chronomètre à Resonance — первые в мире наручные часы, в механизме которых использован эффект резонанса. Еще один рекорд Журна на Geneve Watch Auction — 1,4 млн франков (при эстимейте в 150–300 тыс. франков) за часы Tourbillon Souverain Souscription в корпусе из платины. Это рекорд стоимости за часы независимого мастера, установленный на неблаготворительном аукционе. Абсолютный же ценовой рекорд в этой категории также принадлежит Журну: в прошлом году на Only Watch за его часы F.P. Journe Astronomic Blue в корпусе из титана заплатили 1,8 млн франков.