Две крупнейшие часовые выставки не состоятся из-за коронавируса
Организаторы Watches & Wonders и Baselworld, двух крупнейших в мире ювелирно-часовых выставок, друг за другом отменили предстоящие в конце марта мероприятия после запрета правительства Швейцарии на собрания более 1000 человек. Женевская Watches & Wonders отменена, а Baselworld в Базеле перенесена на январь 2021 г., говорится в официальных сообщениях организаторов выставок. Хотя организаторы Baselworld называют произошедшее переносом, это отмена. И для основанной в 1917 г. выставки это первая отмена за всю историю, включая годы Второй мировой войны.
Первой с 25 по 29 апреля должна была проходить Watches & Wonders (выставка до этого года носила название Салон часового искусства SIHH). Следом с 30 апреля по 5 мая ожидалась Baselworld — 2020. Но уже с того момента, как началось распространение вируса в граничащей со Швейцарией Северной Италии в часовом сообществе пошли разговоры, что выставки не состоятся, рассказал «Ведомостям» один из участников Baselworld. После обнародования правительственного запрета будущая отмена выставок стала очевидной, объявлений ждали в понедельник. Но, похоже, решили не откладывать на выходные, резюмирует собеседник «Ведомостей».
Первым об отмене мероприятия объявил организатор Watches & Wonders — Фонд высокого часового искусства: «Ввиду последних событий, связанных с распространением коронавируса, Фонд высокого часового искусства обязан предвидеть потенциальные риски, которые могут повлечь за собой поездки и мастшабные международные мероприятия. Чтобы защитить здоровье и благополучие наших гостей, прессы, партнеров и персонала, было принято решение отменить предстоящую Watches & Wonders. Фонд понимает разочарование, которое может быть вызвано отменой, и остается в распоряжении своих партнеров и гостей для решения всех вопросов». Также в заявлении подчеркивалось, что Фонд уже приступил к работе над выставкой 2021 г.
В заявлении MCH Group – компании – организатора Baselworld, выпущенном через несколько часов после конкурентов, говорится не об отмене, а о переносе выставки на январь 2021 г. «Перенос выставки на январь 2021 г. — решение, которое позволяет отрасли и нашим клиентам избежать потери целого года и обновить календарь с начала года — периода, благоприятного для презентации новых продуктов, тенденций и принятия заказов», — подчеркивает в заявлении управляющий директор Baselworld Мишель Лорис-Меликофф. Для участников перенос выставки гораздо более благоприятен чем отмена. В частности, это позволит уменьшить убытки — взнос за участие в выставке 2020 г. будет перезачтен за выставку-2021, поясняет российский участник Baselworld — 2020 Константин Чайкин, основатель часовой мануфактуры Konstantin Chaykin.
Еще до отмены апрельских Watches & Wonders и Baselworld было объявлено, что не состоится Женевский автосалон, который должен был начаться 3 марта 2020 г. Все три мероприятия отменены после решения министрства здравоохранения Швейцарии запретить мероприятия с участием более 1000 человек. «С учетом нынешней ситуации и распространения коронавируса Федеральный совет классифицировал ситуацию в Швейцарии как «особую» с точки зрения закона об эпидемиях», – заявило правительство страны. Запрет будет действовать по крайней мере до 15 марта.
Прошлогодняя аудитория Watches & Wonders составила 23 тыс. человек, Baselworld — 81 200, указано на сайтах выставок. И для Baselworld, и для основанной в 1990 г. Watches & Wonders это первые отмены за всю их историю. Во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 г. они проходили без изменений.
Хотя об окончательной отмене Baselworld — 2020 было объявлено только сегодня, из-за угрозы коронавируса некоторые крупные компании отказались от участия раньше. В начале февраля о этом объявила Bulgari, объяснив решение «текущей социально-экономической ситуации, связанной со все большей неопределенностью относительно приезда иностранных посетителей». Несколько дней назад о неучастии заявила компания Citizen (бренды Citizen и Bulova). Также в начале февраля стало известно, что от идеи проводить в этом году собственную часовую выставку отказалась Swatch Group. Крупнейшая часовая группа в мире устраивает самостоятельное мероприятие Time to Move с 2019 г., после того, как покинула Baselworld. В этом году Time to Move должна была пройти в Цюрихе с 2 по 4 марта. Причиной ее отмены также стали риски, связанные с коронавирусом. Собственное мероприятие отменила и крупнейшая японская часовая группа Seiko — Grand Summit Seiko должен был пройти в Токио в начале марта.
Отмена Watches & Wonders и Baselworld из-за коронавируса усугубит и без того непростое положение обеих выставок. С прошлого года они обе потеряли многих ключевых участников. Baselworld со скандалом покинул их главный экспонент Swatch Group, а SIHH недосчиталась Richard Mille и Audemars Piguet. И хотя последние расстались с Фондом часового искусства мирно, стало понятно, что в прежнем виде выставки становятся все менее и менее конкурентноспособными. Столкнувшись с уходом экспонентов, организаторы обеих выставок объявили о переменах.
йИ хотя отмена мероприятий из-за угрозы коронавируса — форс-мажор, настроение у участников рынка от этого лучше не становится. «Будущее ярмарок уже [висит] на волоске. Отменить их [в этом году] — действительно плохо для них самих. LVMH уже говорила, что мы продолжаем участвовать (в Baselworld), но мы хотим видим развитие выставки, хотим видеть новый продукт. И, конечно же, проведение в конце апреля — начале мая, тоже проблема. Мы предпочитаем начало года, поэтому в этом году мы провели неделю LVMH Week в Дубае в середине января», — цитирует профильное издание Quill & Pad гендиректора Hublot Рикардо Гваделупе. После нынешней отмены Baselworld пройдет как раз в желанное время в январе. Салон часового искусства, предшественник Watches & Wonders, всегда устраивали в конце января. Будет ли Watches & Wonders возвращена в прежнее расписание в следующем году, пока не сообщается.
По оценке Гваделупе потери Hublot от коронавируса пока ощутимы только в Китае, на продажах в остальных регионах угроза эпидемии не отразилась. Но в Китае — катастрофа, не скрывает топ-менеджер. Падение продаж сотавляет 70-80%.