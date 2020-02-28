Две крупнейшие часовые выставки не состоятся из-за коронавируса

йИ хотя отмена мероприятий из-за угрозы коронавируса — форс-мажор, настроение у участников рынка от этого лучше не становится. «Будущее ярмарок уже [висит] на волоске. Отменить их [в этом году] — действительно плохо для них самих. LVMH уже говорила, что мы продолжаем участвовать (в Baselworld), но мы хотим видим развитие выставки, хотим видеть новый продукт. И, конечно же, проведение в конце апреля — начале мая, тоже проблема. Мы предпочитаем начало года, поэтому в этом году мы провели неделю LVMH Week в Дубае в середине января», — цитирует профильное издание Quill & Pad гендиректора Hublot Рикардо Гваделупе. После нынешней отмены Baselworld пройдет как раз в желанное время в январе. Салон часового искусства, предшественник Watches & Wonders, всегда устраивали в конце января. Будет ли Watches & Wonders возвращена в прежнее расписание в следующем году, пока не сообщается.