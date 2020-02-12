Bulgari не будет участвовать в выставке Baselworld-2020

В заявлении Bulgari подчеркивается, что решение пропустить Baselworld касается только этого года. В январе LVMH, владелец марки и крупнейший производитель товаров класса люкс в мире, провел в Дубае собственную Часовую неделю. Там клиентам и СМИ были представлены главные новинки Bulgari и других часовых брендов LVMH – TAG Heuer, Hublot и Zenith. Участвовать в Baselworld дорого, а эффективность мероприятия в этом году под вопросом. «Основными критериями продолжения участия в часовых ярмарках станут сроки, а также затраты, на сегодня они не соответствуют коммерческим требованиям и уровню отдачи от инвестиций», – прокомментировал генеральный директор Bulgari Жан-Кристоф Бабен. Об окончательном решении относительно будущего участия в Baselworld компания объявит летом этого года. Пока же Bulgari будет проводить выездные показы на крупнейших рынках, чтобы встретиться с теми клиентами и СМИ, которые не смогли присутствовать в Дубае.