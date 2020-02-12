Bulgari не будет участвовать в выставке Baselworld-2020
Часовое подразделение Bulgari не будет участвовать в выставке Baselworld-2020. В официальном сообщении компании подчеркивается, что речь не идет об окончательном отказе выставляться на Baselworld в дальнейшем. Bulgari пропустит именно этот год по причине «текущей социально-экономической ситуации, связанной со все большей неопределенностью относительно приезда иностранных посетителей».
Baselworld – одна из двух крупнейших ювелирно-часовых выставок в мире. Вторая – Салон высокого часового искусства Watches & Wonders (до этого года он назывался SIHH). Обе проходят в Швейцарии: SIHH – в январе в Женеве, Baselworld – в марте в Базеле. И обе сейчас переживают не лучшие времена.
Проблемы Baselworld начались в августе 2018 г., когда о решении покинуть выставку с 2019 г. объявила Swatch Group, крупнейшая часовая группа в мире и главный экспонент Baselworld. Об этом решении генеральный директор Swatch Group Ник Хайек заявил, дав несколько резонансных интервью. Хайек подчеркнул, что участие в традиционных ярмарках более нецелесообразно, так как они не соответствуют духу времени. При этом не отрицая саму идею крупных профильных мероприятий, Хайек раскритиковал руководителей MCH Group – компании – организатора Baselworld. Потеряв крупнейшего экспонента, в MCH Group инициировали ряд реформ: сменили генерального директора, объявили о новых форматах и пообещали стать более гибкими.
Через несколько месяцев стало известно, что участников теряет и SIHH: с разницей в несколько часов заявления, что с 2020 г. не будут принимать участие в салоне, выпустили часовые марки Richard Mille и Audemars Piguet. Обе марки (одни из крупнейших в сегменте люксовых часов – с продажами, приближающимися к $1 млрд) свои решения объяснили схожим образом – меняющимися бизнес-моделями и желанием контактировать с клиентами напрямую.
Столкнувшись с трудностями, SIHH и Baselworld решили если не объединиться, то синхронизироваться. В 2020 г. выставки, прежде проводимые с двухмесячным перерывом, следуют одна за другой. Сначала, c 25 по 29 апреля, пройдет обновленный SIHH – теперь салон называется Watches & Wonders. Следом, с 30 апреля по 5 мая – Baselworld.
В заявлении Bulgari подчеркивается, что решение пропустить Baselworld касается только этого года. В январе LVMH, владелец марки и крупнейший производитель товаров класса люкс в мире, провел в Дубае собственную Часовую неделю. Там клиентам и СМИ были представлены главные новинки Bulgari и других часовых брендов LVMH – TAG Heuer, Hublot и Zenith. Участвовать в Baselworld дорого, а эффективность мероприятия в этом году под вопросом. «Основными критериями продолжения участия в часовых ярмарках станут сроки, а также затраты, на сегодня они не соответствуют коммерческим требованиям и уровню отдачи от инвестиций», – прокомментировал генеральный директор Bulgari Жан-Кристоф Бабен. Об окончательном решении относительно будущего участия в Baselworld компания объявит летом этого года. Пока же Bulgari будет проводить выездные показы на крупнейших рынках, чтобы встретиться с теми клиентами и СМИ, которые не смогли присутствовать в Дубае.
Остальные бренды LVMH участие в Baselworld-2020 подтвердили, подчеркивается в объявлении на сайте выставки. «Часовое подразделение LVMH в лице TAG Heuer, Hublot и Zenith остается участником Baselworld в 2020 г. Мы верим в важность этого события для часовой индустрии и ждем, что выставка станет успешной для всех трех наших марок, как с точки зрения имиджа, так и для продаж», – цитируют в сообщении президента часового направления LVMH Стефана Бьянки.