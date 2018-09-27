Часовая выставка в Женеве лишается участников вслед за Базелем

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SIHH появилась в 1990 году как площадка для «франкоговорящих» брендов из Швейцарии и Парижа, но позже расширилась
Denis Balibouse / Reuters
Часовые марки Richard Mille и Audemars Piguet с разницей в несколько часов выпустили заявления, что с 2020 г. не будут принимать участия в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) — втором по масштабу профильном мероприятии после Baselworld. Свое решение обе марки (одни из крупнейших в сегменте люксовых часов — с продажами, приближающимися к $1 млрд) объясняют схожим образом — меняющимися бизнес-моделями и желанием контактировать с клиентами напрямую.
«За последние несколько лет Richard Mille значительно расширила международную дистрибуторскую сеть, открыв большое число монобрендовых бутиков. Следовательно, присутствие бренда на выставках больше не соответствует его стратегии эксклюзивного и выборочного распространения. Поэтому мы с глубоким сожалением объявляем о выходе из SIHH после выставки 2019 г.», — указано в сообщении Richard Mille. «Развивающаяся природа часовой индустрии требует изменения бизнес-модели Audemars Piguet, и компания решила изучить новые направления, чтобы наладить более тесные и прямые отношения с конечными клиентами», — заявила Audemars Piguet.
SIHH появилась в 1990 г. как площадка для «франкоговорящих» брендов из Швейцарии и Парижа, но позже расширилась. Самым крупным экспонентом SIHH является компания Richemont Group, один из крупнейших производителей часов, ювелирных украшений и предметов роскоши (владеет марками A.Lange & Söhne, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Montblanc, Piaget, IWC и др.), отчего SIHH нередко называли «выставкой Richemont». Но в последние годы организаторам удалось привлечь больше ярких участников (Girard-Perregaux и Ulysse Nardin, принадлежащие Kering, Hermès), общее количество экспонентов увеличилось до 35.
В 2018 г. число посетителей выставки выросло на 20% до 20 000 человек (по сравнению с прошлым годом), а число представителей прессы — на 12% до 1500, отчитались организаторы SIHH. В сообщении, последовавшем за объявлением Richard Mille и Audemars Piguet, организаторы салона заявили, что продолжат его трансформацию из узкопрофессионального мероприятия для дилеров в коммуникационную платформу для всех профессионалов рынка и покупателей люксовых часов.
Заявление Richard Mille и Audemars Piguet не привело к скандалу, которым сопровождался уход из Baselworld компании Swatch Group — крупнейшего экспонента базельской выставки. В июле этого года гендиректор Swatch Group Ник Хайек обвинил компанию MCH Group, организатора Baselworld, в том, что те принимают ключевые решения, не советуясь со Swatch Group и другими крупными экспонентами, и неправильно расходуют деньги: они потратили огромные средства на возведение нового здания, а гораздо полезнее было бы инвестировать их в реформирование выставки. После чего акционеры MCH Group отправили гендиректора группы в отставку. Richard Mille и Audemars Piguet в заявлениях подчеркивают, что не имеют претензий к организаторам SIHH.
Самые дорогие часы SIHH-2017
Audemars Piguet
Модель Diamond Outrage - продолжение коллекции уникальных ювелирных часов, начатой Audemars Piguet в 2015 г. Diamond Outrage, с браслетом, украшенным 360 бриллиантами багетной и круглой огранки общим весом 66 каратов, оценена в 1,6 млн евро
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Greubel Forsey
Первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни из самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно будет выпускаться от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - 1,450 млн швейцарских франков плюс налоги
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H. Moser & Cie
Символичная модель H. Moser & Cie. Swiss Mad Watch демонстрирует главные ценности Швейцарии: корпус сделан из швейцарского сыра и композитного высокопрочного материала, ремешок - из шкуры коровы, циферблат напоминает швейцарский флаг. Цена часов - 1 081 291 франк - тоже символична: это отсылка к дате подписания швейцарской Федеративной хартии 1 августа 1291 г. Часы созданы в единственном экземпляре, приобрести их изъявили желание уже три потенциальных покупателя
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Vacheron Constantin
Самые сложные наручные часы в истории Vacheron Constantin — Les Cabinotiers Celestia с двумя циферблатами и 23 усложнениями. Часы изготовлены в единственном экземпляре по индивидуальному заказу и стоят, по словам представителей марки, «чуть дешевле миллиона евро»
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Richard Mille
Средняя розничная цена часов Richard Mille – 170 000 евро, причем выпускает (и продает) такие часы Ришар Милль не десятками и даже не сотнями, а тысячами. Новинка Richard Mille McLaren F1 Tourbillon RM50-03/01, созданная совместно с McLaren, стоит почти в десять раз дороже: 980 000 франков плюс налог. Высокая стоимость часов объясняется использованием нестандартного материала: впервые в индустрии корпус часов изготовлен из графена - материала, за «передовые опыты» с которым российским ученым А. К. Гейму и К. С. Новосёлову была присуждена Нобелевская премия по физике за 2010 г. Всего будет выпущено 75 экземпляров таких часов
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A. Lange & Söhne
Хронограф A. Lange & Söhne Tourborgaph Perpetual Pour Le Merite с вечным календарем, индикаторами даты, дня недели, месяца и фазы Луны стоимостью 480 000 евро будет создан в количестве 50 экземпляров. Уже в первый день работы SIHH-2017 мануфактура получила на новую модель 38 заказов
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Cartier
Часы Rotonde de Cartier с минутным репетиром и двойным турбийоном представлены в корпусе из титана, заводная головка увенчана синим сапфиром в форме кабошона. В течение нескольких лет будет выпущено 50 экземпляров часов, цена каждого - 420 000 eвро плюс налог
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Roger Dubuis
Корпус, безель, задняя крышка и заводная головка часов Roger Dubuis Excalibur Quatuor Cobalt Micromelt покрыты сплавом кобальта и хрома, производимым по технологии Micromelt. Этот материал на 100% биологически совместим, прочен и устойчив к коррозии благодаря мгновенному образованию защитной пленки. Модель будет выпущена лимитированной серией из восьми экземпляров, стоимость каждого — 390 000 швейцарских франков
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Speake-Marin
Часы Speake-Marin Piccadilly Crazy Skulls за 388 800 франков оснащены 60-секундным турбийоном, минутным репетиром и автоматоном: при активации репетира черепа разъезжаются и становится виден турбийон (как на фото)
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Ulysse Nardin
Циферблат минутного репетира North Sea Minute Repeater от Ulysse Nardin в корпусе из розового золота выполнен в технике выемчатой эмали. Сюжет - добыча «черного золота». Стоимость модели - 295 000 швейцарских франков
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Girard-Perregaux
Главное украшение часов Planetarium Tri-axial Girard-Perregaux - расписанный вручную вращающийся глобус. Рисунок на миниатюрном земном шаре (изготовленном из титана) - карта XVII-XVIII вв. Цена модели - 273 100 швейцарских франков плюс НДС
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Montblanc
Хронограф Montblanc Heritage Chronométrie ExoTourbillon Rattrapante отражает время двух часовых поясов, оснащен индикатором день/ночь, малым секундным счетчиком и 30-минутным счетчиком. Лимитированная серия состоит из восьми моделей, стоимость каждой - 270 000 евро
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Van Cleef & Arpels
Дамские часы Lady Arpels Papillon Automate от Van Cleef & Arpels за 250 000 евро украшены «живой» бабочкой. Бабочка произвольно «оживает» 19 раз в час и взмахивает крыльями от одного до четырех раз в зависимости от активности обладательницы и оставшегося запаса хода. По желанию механизм взмаха крыльев можно привести в движение с помощью заводной головки, установленной на отметке «восемь часов»