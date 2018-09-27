Часовая выставка в Женеве лишается участников вслед за Базелем

С 2020 года на SIHH не будут экспонироваться Audemars Piguet и Richard Mille

SIHH появилась в 1990 году как площадка для «франкоговорящих» брендов из Швейцарии и Парижа, но позже расширилась Denis Balibouse / Reuters

Часовые марки Richard Mille и Audemars Piguet с разницей в несколько часов выпустили заявления, что с 2020 г. не будут принимать участия в Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) — втором по масштабу профильном мероприятии после Baselworld. Свое решение обе марки (одни из крупнейших в сегменте люксовых часов — с продажами, приближающимися к $1 млрд) объясняют схожим образом — меняющимися бизнес-моделями и желанием контактировать с клиентами напрямую.

«За последние несколько лет Richard Mille значительно расширила международную дистрибуторскую сеть, открыв большое число монобрендовых бутиков. Следовательно, присутствие бренда на выставках больше не соответствует его стратегии эксклюзивного и выборочного распространения. Поэтому мы с глубоким сожалением объявляем о выходе из SIHH после выставки 2019 г.», — указано в сообщении Richard Mille. «Развивающаяся природа часовой индустрии требует изменения бизнес-модели Audemars Piguet, и компания решила изучить новые направления, чтобы наладить более тесные и прямые отношения с конечными клиентами», — заявила Audemars Piguet.

SIHH появилась в 1990 г. как площадка для «франкоговорящих» брендов из Швейцарии и Парижа, но позже расширилась. Самым крупным экспонентом SIHH является компания Richemont Group, один из крупнейших производителей часов, ювелирных украшений и предметов роскоши (владеет марками A.Lange & Söhne, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, Montblanc, Piaget, IWC и др.), отчего SIHH нередко называли «выставкой Richemont». Но в последние годы организаторам удалось привлечь больше ярких участников (Girard-Perregaux и Ulysse Nardin, принадлежащие Kering, Hermès), общее количество экспонентов увеличилось до 35.

В 2018 г. число посетителей выставки выросло на 20% до 20 000 человек (по сравнению с прошлым годом), а число представителей прессы — на 12% до 1500, отчитались организаторы SIHH. В сообщении, последовавшем за объявлением Richard Mille и Audemars Piguet, организаторы салона заявили, что продолжат его трансформацию из узкопрофессионального мероприятия для дилеров в коммуникационную платформу для всех профессионалов рынка и покупателей люксовых часов.

Заявление Richard Mille и Audemars Piguet не привело к скандалу, которым сопровождался уход из Baselworld компании Swatch Group — крупнейшего экспонента базельской выставки. В июле этого года гендиректор Swatch Group Ник Хайек обвинил компанию MCH Group, организатора Baselworld, в том, что те принимают ключевые решения, не советуясь со Swatch Group и другими крупными экспонентами, и неправильно расходуют деньги: они потратили огромные средства на возведение нового здания, а гораздо полезнее было бы инвестировать их в реформирование выставки. После чего акционеры MCH Group отправили гендиректора группы в отставку. Richard Mille и Audemars Piguet в заявлениях подчеркивают, что не имеют претензий к организаторам SIHH.

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