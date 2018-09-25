Как крупнейшая часовая выставка мира растеряла участников

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Варвара Гранкова

В начале августа 2018 г. компанию MCH Group, которая организует крупнейшую часовую выставку мира Baselworld, покинул гендиректор Рене Камм. Причиной ухода стал отказ Swatch Group, самого крупного производителя часов в мире и главного экспонента Baselworld, от участия в выставке в 2019 г. Гендиректор Swatch Group Ник Хайек обвинил топ-менеджеров MCH Group в том, что те принимают ключевые управленческие решения, не советуясь со Swatch Group и другими крупными производителями, и неправильно расходуют деньги: они потратили огромные средства на возведение нового здания, а гораздо полезнее было бы инвестировать их в реформирование выставки.

В 2019 г. выставка Baselworld недосчитается 18 марок, входящих в Swatch Group, среди них – Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz, Omega, Glashutte Original, Longines, Rado, Tissot. Еще в 2018 г. Baselworld покинули многие производители, недовольные организационными недостатками и ценовой политикой. Несколько участников заявили «Ведомостям», что винят в происшедшем «нахальный менеджмент». Общее число экспонентов выставки сократилось до 650, что вполовину меньше 1300 участников выставки 2017 г. Количество посетителей осталось прежним – около 106 000 человек. По данным сайта компании, прибыль MCH Group уменьшилась в первом полугодии 2018 г. на 17% по сравнению с тем же периодом 2017 г. из-за ухудшившихся показателей Baselworld.

В начале сентября совет директоров MCH Group назначил нового, пока временного, гендиректора – Ганса-Кристиана Хоесгаарда, который ранее занимал руководящие должности в таких люксовых брендах, как Davidoff, LVMH и Timex. Приход нового гендиректора привел к увольнениям в высшем эшелоне MCH Group: в частности, 20 сентября после 12 лет работы компанию покинул член совета директоров Стефан Пейер, который отвечал за развитие MCH Group и ее услуг. В сентябре был назначен и новый управляющий директор Baselworld – Мишель Лорис-Меликофф. Как признался «Ведомостям» Лорис-Меликофф, MCH Group придется скорректировать ожидания по годовой прибыли 2018 г. Изначально компания планировала уйти в минус не более чем на 10 млн швейцарских франков, но из-за Baselworld убытки могут исчисляться сотнями миллионов. В Baselworld начались реформы.

Что менять

Основатель немецкой часовой марки Alexander Shorokhoff Александр Шорохов пока не решил, будет ли участвовать в Baselworld в следующем году. Его компания принимает участие в этой выставке c 1996 г. Шорохов рассказывает, что встречался на выставке с дистрибуторами из разных стран и получал заказы, которые приносили ему от 12 до 18% годового оборота. Однако теперь он все больше использует соцсети и интернет-торговлю. Он говорит, что участие в выставке по-прежнему обходится дорого, но не дает прежнего результата. Шорохов, так же как и другие опрошенные «Ведомостями» часовщики, считает, что Baselworld должна стать более современной – предложить концепцию выставочного шоу, соответствующую цифровой экономике.