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После пандемии товары модных марок среднего сегмента продаются с большими скидками

Дизайнеры этому не рады, но сделать пока ничего не могут
Анна Шилова
Евгений Разумный / Ведомости

Индустрия моды стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19. Практически во всех странах мирах остановилась значительная часть фабрик, весенние и летние коллекции поступили в магазины с опозданием и в ограниченном количестве, а многие товары так и остались нераспроданными.

Рынок товаров класса люкс – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в 2020 г. впервые в истории может упасть на 20–35% до 180–220 млрд евро, говорится в прогнозе консалтинговой компании Bain & Co. и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. На восстановление ему понадобятся годы: показатели 2019 г. будут достигнуты не ранее 2022–2023 гг., предупреждает Bain & Co.

Снижать нельзя оставить

Когда Европа начала понемногу выходить из жесткого локдауна, по инициативе бельгийского модельера Дриса ван Нотена независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо. В нем ван Нотен призывал обсудить проблемы отрасли и пересмотреть устоявшиеся правила модного ритейла. Дизайнер доказывал необходимость более спокойного графика показов и последующего поступления коллекций – нынешний губителен и для модных компаний, и для продавцов. Первые вынуждены создавать не менее четырех коллекций в год (не только летние и зимние, но и так называемые межсезонные). А вторые продают свитеры и сапоги с июля по ноябрь, а уже с первых чисел декабря (а то и раньше) объявляют на них скидки и поставляют в магазины купальники. Печальнее всего ситуация складывается как раз для модных марок среднего сегмента (как у самого ван Нотена и других подписавших письмо дизайнеров). Гиганты вроде Chanel, Hermes, Dior, во-первых, ориентированы преимущественно на сверхобеспеченных людей, чьи доходы в меньшей степени страдают из-за рецессий. А для менее состоятельных покупателей по-прежнему носят характер имиджевых товаров. Поэтому многие из марок в ультралюксовом сегменте либо вовсе не делают скидок либо устраивают распродажи редко и не снижают цены более чем на 20%. Бренды же среднего сегмента ориентированы преимущественно на покупателей мидл-класса, которые ощущают на себе финансовые последствия кризисов и сокращают необязательные расходы. Как правило, от дизайнерской одежды оказываются если не в первую, то во вторую очередь.

Продажи Chanel выросли на 13% в 2019 году

Но, несмотря на устойчивый рост, провал из-за коронавируса может ощущаться до 2021 года

В результате коллекции продаются за полную стоимость только пару месяцев. Например, большая часть зимней обуви продается с октября по февраль, но уже с ноября – со скидками. Ван Нотен с коллегами предлагают восстановить логику: зимние вещи продавать с августа по январь, летние – с февраля по июль. Это должно снизить значимость межсезонных коллекций и помочь продавать за полную стоимость сезонные.

Чуть позже сеть дорогих американских универмагов Saks Fifth Avenue также объявила, что ведет переговоры более чем с 20 независимыми брендами (уровня Brunello Cucinelli и Proenza Schouler). Предмет переговоров схож с тем, что предлагал ван Нотен: вернуть продажи в соответствие с сезонностью, чтобы с помощью изменения графика попытаться остановить практику скидок и спецпредложений, к которым последние годы приучали потребителей.

Эти выступления вызвали большой резонанс в профильной прессе, но уже тогда аналитики указывали, что перспективы инициативы очень призрачные. В условиях снижения покупательной способности подавляющего числа потребителей и падения продаж (особенно модных марок среднего ценового сегмента) у ритейлеров не так много возможностей менять графики и диктовать покупателям ценовые условия.

Спустя два месяца после публикаций предложений ван Нотена и Saks Fifth Avenue можно констатировать: отказаться от дисконтирования не смог почти никто из крупных онлайн- и офлайн-ритейлеров. Скидки предлагают практически все главные универмаги США и Европы (сайт самого Saks Fifth Avenue открывается предложением о 70%-ном снижении цен), а лондонский Harrods объявил об открытии первого в своей истории аутлета. «Для меня эти новости – ножом по сердцу», – не скрывал своего разочарования ван Нотен в недавнем интервью Vogue.com.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных