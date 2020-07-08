После пандемии товары модных марок среднего сегмента продаются с большими скидками

Когда Европа начала понемногу выходить из жесткого локдауна, по инициативе бельгийского модельера Дриса ван Нотена независимые дизайнеры и руководители крупных ритейлеров опубликовали открытое письмо. В нем ван Нотен призывал обсудить проблемы отрасли и пересмотреть устоявшиеся правила модного ритейла. Дизайнер доказывал необходимость более спокойного графика показов и последующего поступления коллекций – нынешний губителен и для модных компаний, и для продавцов. Первые вынуждены создавать не менее четырех коллекций в год (не только летние и зимние, но и так называемые межсезонные). А вторые продают свитеры и сапоги с июля по ноябрь, а уже с первых чисел декабря (а то и раньше) объявляют на них скидки и поставляют в магазины купальники. Печальнее всего ситуация складывается как раз для модных марок среднего сегмента (как у самого ван Нотена и других подписавших письмо дизайнеров). Гиганты вроде Chanel, Hermes, Dior, во-первых, ориентированы преимущественно на сверхобеспеченных людей, чьи доходы в меньшей степени страдают из-за рецессий. А для менее состоятельных покупателей по-прежнему носят характер имиджевых товаров. Поэтому многие из марок в ультралюксовом сегменте либо вовсе не делают скидок либо устраивают распродажи редко и не снижают цены более чем на 20%. Бренды же среднего сегмента ориентированы преимущественно на покупателей мидл-класса, которые ощущают на себе финансовые последствия кризисов и сокращают необязательные расходы. Как правило, от дизайнерской одежды оказываются если не в первую, то во вторую очередь.