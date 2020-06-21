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Продажи Chanel выросли на 13% в 2019 году

Но, несмотря на устойчивый рост, провал из-за коронавируса может ощущаться до 2021 года
Анна Шилова
Edward Berthelot / Getty Images

Продажи Chanel в 2019 г. выросли на 13% относительно 2018 г. и составили $12,3 млрд, указано в финансовом отчете компании («Ведомости» ознакомились с документом). Продажи марки перешагнули отметку в $12 млрд впервые в ее истории. Операционная прибыль выросла на 16,6% до $3,49 млрд. Год сложился очень удачно для всех категорий товаров, несмотря на очевидные трудности, например протесты во Франции и Гонконге, подчеркивает финансовый директор марки Филипп Блондье.

Chanel публикует финансовый отчет в третий раз в своей истории. Впервые легендарная марка с 111-летней историей обнародовала финансовые данные в 2018 г. Тогда стало известно, что Chanel с ее оборотом в $9,62 млрд ‒ второй по продажам модный бренд класса люкс после Louis Vuitton (входит в группу LVMH). Эту позицию Chanel удерживает и сейчас.

2019 г. первый для компании после смерти модельера Карла Лагерфельда, занимавшего должность креативного директора Chanel с 1983 г. (Лагерфельд скончался в феврале 2019 г.). По решению гендиректора и одного из владельцев Chanel Алана Вертхаймера главным дизайнером марки стала Виржини Виар, работавшая бок о бок с Лагерфельдом с середины 1980-х. Весь 2019 г. одним из главных вопросов внутри индустрии был, удастся ли Виар поддерживать заинтересованность клиентов на том же уровне, что и при Лагерфельде. В опубликованном отчете не указаны цифры продаж каждого из департаментов марки (их три: «Мода», «Косметика и ароматы» и «Часы и ювелирные украшения»), но уточняется, что дивизион «Мода» показал «выдающиеся результаты, достигнув двузначного роста во всех регионах и во всех товарных линейках». Согласно данным Reuters, рост продаж одежды и аксессуаров категории pret-a-porter составил 28%.

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Но, несмотря на устойчивый рост, который компания демонстрирует уже многие годы, последствия коронавируса ударят по показателям очень сильно и могут ощущаться до конца 2021 г., не скрывает Блондье. Большая часть магазинов, а также мануфактуры марки оставались закрытыми около двух месяцев почти во всех странах, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент дивизиона «Мода» Бруно Павловски. Бутики продолжали работать лишь в Южной Корее, на Тайване и в Гонконге, хотя и там из-за связанных с коронавирусом ограничений были сокращены часы работы. Сейчас открылись около 85% магазинов марки, а продажи в Китае с момента открытия бутиков в марте выросли более чем на 100%, уточнил Блондье в интервью Reuters. По его словам, продажи начали расти в бутиках Парижа, Милана и Берлина. Но по-прежнему закрыты duty-free магазины в аэропортах, чей вклад в экономику компании был существенным.

Тем не менее компания будет пытаться по итогам 2020 г. выйти на прибыль. Для этого Chanel сокращает затраты на рекламные акции и продвижение более чем на четверть, сокращает производство и отменит или трансформирует часть мероприятий ‒ например, заменит некоторые показы новых коллекций онлайн-трансляциями (но при этом главные показы марка все же надеется провести вживую, настаивал Павловски). Кроме того, от выплаты дивидендов отказались владельцы марки, братья Алан и Жерар Вертхаймеры. Также в Chanel уточняют, что расходы на персонал сокращаться не будут, а от государственных субсидий на возмещение зарплатного фонда компания отказалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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