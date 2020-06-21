Продажи Chanel выросли на 13% в 2019 году

Но, несмотря на устойчивый рост, который компания демонстрирует уже многие годы, последствия коронавируса ударят по показателям очень сильно и могут ощущаться до конца 2021 г., не скрывает Блондье. Большая часть магазинов, а также мануфактуры марки оставались закрытыми около двух месяцев почти во всех странах, рассказывал в интервью «Ведомостям» президент дивизиона «Мода» Бруно Павловски. Бутики продолжали работать лишь в Южной Корее, на Тайване и в Гонконге, хотя и там из-за связанных с коронавирусом ограничений были сокращены часы работы. Сейчас открылись около 85% магазинов марки, а продажи в Китае с момента открытия бутиков в марте выросли более чем на 100%, уточнил Блондье в интервью Reuters. По его словам, продажи начали расти в бутиках Парижа, Милана и Берлина. Но по-прежнему закрыты duty-free магазины в аэропортах, чей вклад в экономику компании был существенным.