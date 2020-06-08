«Нужно сделать все, чтобы продолжать Недели моды в Париже»Эксклюзивное интервью «Ведомостям» президента дивизиона «Мода» Chanel о возвращении легендарной марки из карантина
Первый бутик Chanel основательница марки и один из самых знаменитых дизайнеров моды ХХ в. Габриэль Шанель открыла в Париже в 1910 г. С тех пор более чем за 100-летнюю историю модный дом переживал разное: Первую и Вторую мировые войны, Великую депрессию, перерыв Шанель в работе и ее триумфальное возвращение. Затем поиск своего пути уже после смерти основательницы и превращение в глобальную компанию под руководством президента Алана Вертхаймера (внука Пьера Вертхаймера, основавшего Chanel как модную компанию вместе с Шанель) и креативного директора Карла Лагерфельда.
Но кризиса, подобного локдауну из-за пандемии COVID-19, не было никогда, уверен Бруно Павловски – президент дивизиона «Мода», к которому относятся производство коллекций высокой моды и pret-a-porter, а также аксессуаров.
Chanel остается семейной непубличной компанией и за всю свою историю публиковала финансовые результаты лишь дважды ‒ в 2018 и 2019 гг. Из отчетов стало известно, что марка перешагнула знаковый барьер в $10 млрд оборота, а также что выручка и операционная прибыль за год выросли – на 10,5 и 8% соответственно. Детали финансового состояния дивизионов не были раскрыты, хотя уточнялось, что большинство продуктовых линеек дивизиона «Мода» достигло двузначного роста благодаря отличным показателям кожгалантереи и pret-a-porter. Ясно, что цифр роста за 2020 г. увидеть не удастся. Но Павловски настроен оптимистично. О том, как будет работать Chanel в условиях новой реальности, он рассказал «Ведомостям». Это первое интервью, которое Павловски дал деловому изданию после выхода Франции из режима карантинных ограничений.
Chanel возвращается первой
– В первую очередь ‒ чтобы снова почувствовать эту энергию – создания нового. Круизные коллекции – особенная история, в первую очередь они важны для нас как связь с покупателями. Я думаю, поэтому они стали такими успешными сразу, как мы их запустили в 2000 г. (показ коллекции Cruise 2000/01 проходил в Париже). Чуть позже мы создали еще одно направление – коллекции Metiers d’Art. Таким образом, всего в год вместе с сезонными Chanel выпускает шесть коллекций, это позволяет поставлять новинки в бутики каждые два месяца. И это часть успеха Chanel – быть способными предоставить клиентам новый ассортимент, новые идеи и силуэты. Это часть сторителлинга марки, которую мы каждый раз рассказываем языком новых коллекций. И это должно продолжаться вне зависимости от COVID-19 или чего бы то ни было еще. Поэтому оставаться в привычном графике, несмотря на кризис и нынешнюю ситуацию, для нас очень важно. И, я думаю, это важно для клиентов.
Второй принципиальный момент – возвращения к работе ждали и сотрудники. К работе над коллекцией мы приступили 4 мая, тогда открылись офис и часть производств. Как вы знаете, все мануфактуры и во Франции, и в Италии были остановлены, какие-то – в начале марта, какие-то – чуть позже. Так сделали все марки, и ситуация внутри индустрии, конечно, ощущалась очень драматично. Для нас возобновление работы над коллекцией – в том числе способ показать сотрудникам и партнерам, что мы возвращаемся к бизнесу, к нормальной жизни. Для мануфактур это показатель, что они могут планировать работу дальше: на сентябрь, октябрь, ноябрь. А поддержка очень важна, мы вместе с Виржини Виар (креативный директор коллекций моды Chanel. – «Ведомости») воспринимаем внесезонные коллекции в том числе как способ выразить уважение мастерам, владеющим уникальными ремеслами.
В совокупности эти причины стали для нас достаточно убедительными, чтобы делать коллекцию, несмотря на то что мы не можем пока сделать полноценное шоу. Вместо шоу мы представим имиджи коллекции прессе, друзьям бренда, байерам и покупателям. Но главное – мы готовы показать, что компания вернулась к привычной для себя уверенной динамике работы и полна энергии.
– С января этого года и по настоящее время мы находились в состоянии нестабильности: магазины в одних странах закрывались, в других оставались закрытыми, потом наоборот. Первыми закрылись все бутики в Китае – в январе. Они же первыми открылись – примерно в середине марта. Но тогда стали закрываться другие страны. В общей сложности в разное время мы закрыли магазины почти везде, кроме Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. Бутики только в этих трех странах продолжали работать во время пандемии, хотя из-за ограничений были сокращены часы работы. Сейчас остаются закрытыми 15–20% от общего числа магазинов [в Европе], мы ждем их открытия. На прошлой неделе открылись бутики в Японии. Надеемся, что в середине июня начнут работу магазины в Великобритании и в конце июня – начале июля (точные сроки пока непонятны) – в США.