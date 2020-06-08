– В первую очередь ‒ чтобы снова почувствовать эту энергию – создания нового. Круизные коллекции – особенная история, в первую очередь они важны для нас как связь с покупателями. Я думаю, поэтому они стали такими успешными сразу, как мы их запустили в 2000 г. (показ коллекции Cruise 2000/01 проходил в Париже). Чуть позже мы создали еще одно направление – коллекции Metiers d’Art. Таким образом, всего в год вместе с сезонными Chanel выпускает шесть коллекций, это позволяет поставлять новинки в бутики каждые два месяца. И это часть успеха Chanel – быть способными предоставить клиентам новый ассортимент, новые идеи и силуэты. Это часть сторителлинга марки, которую мы каждый раз рассказываем языком новых коллекций. И это должно продолжаться вне зависимости от COVID-19 или чего бы то ни было еще. Поэтому оставаться в привычном графике, несмотря на кризис и нынешнюю ситуацию, для нас очень важно. И, я думаю, это важно для клиентов.