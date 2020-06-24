Неделя моды в Париже в сентябре состоится по расписанию

Тем не менее сторонников традиционной системы тоже немало. «Я уверен, что нужно сделать все, чтобы продолжать делать такое уникальное мероприятие, каким стала Неделя моды в Париже, – рассказывал в интервью «Ведомостям» президент дивизиона «Мода» Chanel Бруно Павловски. – <...> Некоторые бренды решили не участвовать в Неделях моды – это их решение, они вправе делать то, что считают нужным. Но для общего дела, для индустрии нам нужно сильное объединяющее мероприятие. <...> Еще один важный момент – это значимость Недель моды для Парижа, его экономики и жителей. В это время город становится невероятно привлекательным, приезжает очень много гостей, он преображается. Помимо Недели моды в Париже проходят другие схожие отраслевые мероприятия. Их тоже отменить? Но все вместе они помогают нашему городу оставаться одним из лучших городов мира! Поэтому разговоры о ненужности Недели моды мне кажутся опасными».