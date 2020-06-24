Неделя моды в Париже в сентябре состоится по расписанию

Неделя моды в Париже в сентябре состоится по расписаниюАналогичные мероприятия в Нью-Йорке, Лондоне и Милане пока не подтверждены
Неделя моды в Париже сезона осень/зима 2020/2021 состоится по расписанию – с 28 сентября по 6 октября 2020 г. Об этом объявила Федерация высокой моды Франции. На показы можно будет пригласить прессу и публику, но все мероприятия будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями ответственных органов государственной власти.
Недели моды в Париже проходят четыре раза в году. В январе и июле устраивают Неделю высокой моды и Неделю мужской моды. В марте и сентябре – Неделю женской моды Pret-a-Porter. Все они считаются наиболее значимыми в индустрии. Всего Федерация высокой моды Франции организует свыше 300 официальных показов в год, более половины участников в них – иностранные бренды. Доход страны от Недель моды составляет около 440 млн евро, указывает Федерация.
Неделя в Париже обычно закрывает марафон модных показов Pret-a-Porter в главных модных столицах мира. Они стартуют в Нью-Йорке, затем проходят в Лондоне и Милане. Пока о планах провести Неделю моды в обычном «доковидном» формате, т. е. в присутствии гостей, объявил только Париж. Ранее во французской столице были отменены Неделя мужской моды и Неделя высокой моды. Так называемые межсезонные показы, которые обычно проходят в апреле – мае и которые каждая марка организовывает самостоятельно, также были отменены марками-устроителями.
Расписание и полный список участников сентябрьской Недели пока не опубликованы. Первыми из больших брендов свое участие подтвердили Chanel, Dior и Givenchy.
Saint Laurent еще в конце апреля объявила, что, напротив, не будет представлять публике новые коллекции по объявленному прежде графику и пропустит Неделю моды в сентябре. Причиной решения в компании назвали радикальные изменения, вызванные пандемией коронавируса и сопутствующим глобальным экономическим кризисом. «Осознавая текущие обстоятельства и волны радикальных перемен, Saint Laurent решил взять под контроль темп и изменить график [выпуска коллекций] <…> Бренд будет работать в собственном ритме, <…> становясь ближе к людям по всему миру в их собственном пространстве и жизни», – говорится в официальном сообщении компании. Спустя месяц о намерении снизить число показов объявила Gucci. Компания решила отказаться от производства межсезонных коллекций (Pre-Fall и Resort), а две сезонные коллекции (весна/лето и осень/зима) собирается показывать не в рамках Недели моды в Милане, а в «лучшее время согласно внутренним ощущениям», написал в Instagram креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Обе марки принадлежат одному владельцу – концерну Kering, одному из крупнейших игроков люксового рынка.
Решения двух гранд-марок активизировали дискуссии о том, что прежняя схема работы – два месяца показов pret-a-porter в феврале – марте и сентябре, а также Недели высокой моды в январе и июле плюс показы межсезонных коллекций – исчерпала себя, начавшиеся задолго до пандемии.
Тем не менее сторонников традиционной системы тоже немало. «Я уверен, что нужно сделать все, чтобы продолжать делать такое уникальное мероприятие, каким стала Неделя моды в Париже, – рассказывал в интервью «Ведомостям» президент дивизиона «Мода» Chanel Бруно Павловски. – <...> Некоторые бренды решили не участвовать в Неделях моды – это их решение, они вправе делать то, что считают нужным. Но для общего дела, для индустрии нам нужно сильное объединяющее мероприятие. <...> Еще один важный момент – это значимость Недель моды для Парижа, его экономики и жителей. В это время город становится невероятно привлекательным, приезжает очень много гостей, он преображается. Помимо Недели моды в Париже проходят другие схожие отраслевые мероприятия. Их тоже отменить? Но все вместе они помогают нашему городу оставаться одним из лучших городов мира! Поэтому разговоры о ненужности Недели моды мне кажутся опасными».