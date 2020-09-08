Музей самоизоляции открылся в Петербурге

Мария Михновец прислала в виртуальный музей фотографию граффити с одинокой черной кошкой в окне и решила поделиться личным опытом выбора продуктов во время пандемии. «Перестройку я застала маленькой девочкой. Очередей не помню, зато хорошо помню, что главной валютой считалась водка. Поэтому первым пунктом в стратегическом списке продуктов стала именно она, – пишет Мария. – А потом вижу на полке сахар (который не ем) и за спиной будто бы стоит моя бабушка, которая в детстве пережила голод 1932 года. И бабушка говорит: бери сахар, бери, пососешь, возьмешь за щеку, и сыта почти весь день. Верно советует бабушка, думаю я. И беру сахар».