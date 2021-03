«Страна кочевников» Хлои Чжао претендует на «Оскара» в шести номинациях

Китайские парадоксы

Когда 28 февраля этого года Чжао стала первой азиатской женщиной, получившей «Золотой глобус» как лучший режиссер, в Китае ликовали. Но пользователи быстро обнаружили в интернете старые интервью, в которых, по их мнению, содержались оскорбительные высказывания про Китай. Лестные слова сменились негодованием. Подключилась и цензура, сообщает The Hollywood Reporter: существенная часть рекламы фильма «Земля кочевников» в соцсетях была удалена, как и упоминания о его выходе на экраны страны 23 апреля.

Упреки вызвали два интервью. В декабре 2020 г. Чжао сказала news.com.au, что США теперь ее страна, что в Китае восприняли как отказ от родины. Масла в огонь невольно подлили американские СМИ, в которых Чжао часто называют «американкой азиатского происхождения». The New York Times по просьбе Чжао даже опубликовала поправку: «это ошибка, на самом деле она китаянка». А news.com.au выступил с опровержением: мол, на самом деле Чжао сказала: «США не моя страна».

Со второй цитатой все хуже. Почти 10 лет назад Чжао откровенничала в интервью небольшому нью-йоркскому журналу Filmmaker Magazine, почему ее привлекает сюжет о подростке из резервации, ищущем свой путь в жизни: «Корни этой истории кроются в моем детстве в Китае – месте, где повсюду ложь».

У китайцев есть выражение: «поднять камень лишь для того, чтобы уронить его себе на ногу», пишет The Hollywood Reporter. В случае с Чжао ирония особенно горькая. Китай долгое время жаждал культурного признания Запада, а «Оскар» – это его квинтэссенция. А теперь в стране идет атака на фильм, в котором нет ничего о Китае, зато он жестко критикует устройство современного американского общества.