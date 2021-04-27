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В США Хлоя Чжао первой из азиатских женщин-режиссеров получила «Оскара»

А в Китае упоминания о ней удаляются из интернета
Илья Виноградов
Кинорежиссер Хлоя Чжао — человек недели /Chris Pizzello / Reuters

«And the Oscar goes to...» В момент оглашения победителя в номинации «Лучший режиссер» на прошедшей 25 апреля церемонии награждения премиями «Оскар» на лице 39-летней американки китайского происхождения Хлои Чжао играла застенчивая улыбка. Через несколько секунд Чжао стала первой азиатской женщиной-режиссером, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и второй в истории премии женщиной-режиссером, удостоенной этой награды (первой была Кэтрин Бигелоу в 2009 г.). Ее последняя, третья по счету, полнометражная картина «Земля кочевников» была номинирована в этом году на шесть статуэток и получила три. Три главные: за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую женскую роль.

«Земля кочевников», типично американский роуд-муви о людях, живущих в мини-вэнах-кемперах и мигрирующих в поисках сезонной работы, до «Оскара» уже была отмечена множеством западных наград. Картина получила главный приз в Венеции, приз зрительских симпатий в Торонто, а также четыре номинации на «Золотой глобус», из которых победил в двух – «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер» (Чжао также стала первой азиатской женщиной-режиссером, получившей эту награду).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных