В США Хлоя Чжао первой из азиатских женщин-режиссеров получила «Оскара»

«And the Oscar goes to...» В момент оглашения победителя в номинации «Лучший режиссер» на прошедшей 25 апреля церемонии награждения премиями «Оскар» на лице 39-летней американки китайского происхождения Хлои Чжао играла застенчивая улыбка. Через несколько секунд Чжао стала первой азиатской женщиной-режиссером, получившей «Оскара» за лучшую режиссуру, и второй в истории премии женщиной-режиссером, удостоенной этой награды (первой была Кэтрин Бигелоу в 2009 г.). Ее последняя, третья по счету, полнометражная картина «Земля кочевников» была номинирована в этом году на шесть статуэток и получила три. Три главные: за лучший фильм, за лучшую режиссуру и за лучшую женскую роль.