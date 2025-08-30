Что обсудили на модном саммите БРИКС+

К искусственному интеллекту в стилизации пока относятся скептически. По словам основателя школы Personal Styling Татьяны Никейцевой, пока тенденция говорит о том, что не нейросеть помогает человеку, а человек – нейросети. Но даже при развитии ИИ будет не хватать человеческой связи, добавила стилист. Арзуманова указала, что пока стилисты мало работают с этой технологией, но допустила, что ИИ будет актуален среди следующего поколения.