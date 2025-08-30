Газета
Главная / Стиль жизни /

Что обсудили на модном саммите БРИКС+

Лавров в свитере «СССР», риски от продаж и очень много про ИИ
Максим Цуланов
Дождливым утром 29 августа в центре Москвы стартовал второй день модного саммита БРИКС+. Руководители брендов, эксперты, организаторы фэшн-выставок со всего мира прибыли в концертный зал «Зарядье» для делового обсуждения на фоне проходящей Московской недели моды.

«Ведомости» посетили BRICS+ Fashion Summit, где обсуждали культурную дипломатию, стилизацию, коллаборации, а также плюсы и минусы искусственного интеллекта в фэшн-индустрии.

Лавров в «СССР» и «возвращение к кокошникам»

Модератор встречи «Будущее коллабов. Почему корпорации ищут независимых творцов» глава агентства K&PA Галина Кравченко-Манюкова зашла с весьма ожидаемой для «БРИКСовского» мероприятия стороны – дипломатической. Кейс с визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова на Аляску в свитере «СССР» стал своего рода коллаборацией МИД России и челябинского бренда SelSovet. Дизайнер Екатерина Варлакова признавала, что МИД сделал закупку свитеров, но в бренде удивились, когда Лавров надел один из них в Анкоридж.

Основательница российского бренда 7.2.66 Наталья Коряко, создавшего коллаборацию с госкорпорацией «Роскосмос», рассказала, что главное для нее было не «возвращение к кокошникам», а современный и модный взгляд в будущее. В частности, в некоторых проектах бренд использовал нейросеть: «Понимаю, насколько в какой-то момент становится тяжело создавать что-то новое и интересное. Может быть, пришло время, чтобы мы стали обращаться к искусственному интеллекту».

Для успешных коллабораций все же важны человеческие эмоции, считает креативный директор турецкого агентства UT Projects & PR Юмит Темурчин. Корпорации теряют креативность из-за объема работы, но некрупные компании могут составить «эмоциональную часть» в сотрудничестве.

Дизайнер должен рассказывать историю

Эмоции будут в историях, которые стоит рассказывать самим дизайнерам, продолжила идею генеральный директор модной выставки White Milano Симона Северини на дискуссии «Интерактивная витрина. Как нишевым брендам занять центральное место на российских и международных маркетплейсах». «Сейчас в социальных сетях так легко написать: “Я – экологичный дизайнер”. Но как это доказать? Надо быть видимым, говорить о своей истории: какова истинная ценность вашего творения, какие материалы у вас есть, какие цвета вы используете», – отметила она.

Россияне теряют интерес к ушедшим брендам одежды

Бизнес / Торговля и услуги

Маркетплейсы, в свою очередь, могут представить историю массовому потребителю. Это и фотосъемки продукта, и составление наглядных карточек, где также можно использовать ИИ, отметила управляющая компанией Wosk 1147 Малика Джураева.

Вместе с тем, поддержка имеет и обратную сторону. Директор по закупкам и развитию фэшн-ассортимента Lamoda Ирина Максимова привела в пример ситуации, когда у нишевых брендов с малым производством стремительно росли продажи, но заканчивались ресурсы. В результате в следующих коллекциях не удавалось повторить успех. «Поэтому надо держать ухо востро», – посоветовала она.

Стилист – это врач и учитель

Для стилизации стоит разбираться в психологии людей, знать ДНК бренда, который подойдет человеку, – понимать, что кому предлагать, считает ведущая «Модного приговора» Лилия Рах. «Нужно быть достаточно тактичным, воспитанным. Ваше энергетическое соединение для работы в стилистике влияет на удачное обслуживание. То есть вы соединились с клиентом, все получилось – и начинается песня», – отметила Рах на паблик-токе «Из глянца в масс-маркет. Как стилизация помогает продавать».

Одновременно с этим Рах посетовала на «лжестилистов», вышедших из неизвестных академий моды. Нередко клиенты обращаются к ним, не проверяя их бэкграунд и навыки. Специалист должен подходить к стилизации как психолог, учитель, художник и даже врач, считает Рах. Креативный директор Лада Арзуманова согласилась: иногда персональная стилизация занимает вплоть до года работы с человеком.

Арзуманова рассказал о «сумасшедших идеях» маленьких компаний. Вернее, о готовности к таким идеям. По сравнению с крупными игроками, где инициативы проходят много этапов, некрупные компании соглашаются на них практически сразу. «Маленьким брендам надо себя показать и заявить о себе. Конечно, стилистам это гораздо интереснее», – уточнила она.

К искусственному интеллекту в стилизации пока относятся скептически. По словам основателя школы Personal Styling Татьяны Никейцевой, пока тенденция говорит о том, что не нейросеть помогает человеку, а человек – нейросети. Но даже при развитии ИИ будет не хватать человеческой связи, добавила стилист. Арзуманова указала, что пока стилисты мало работают с этой технологией, но допустила, что ИИ будет актуален среди следующего поколения.

