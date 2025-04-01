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Россияне теряют интерес к ушедшим брендам одежды

Их постепенно вытесняют с маркетплейсов локальные и отечественные марки
Полина Гриценко
Андрей Махонин / Ведомости
Андрей Махонин / Ведомости

Продажи одежных брендов, ранее объявивших об уходе из России, в сегменте масс-маркет в 2025 г. снизились в среднем на 35% год к году. Это следует из данных сервиса Moneyplace (входит в ГК «СКБ Контур»), подсчитавшего продажи на крупнейших маркетплейсах Ozon и Wildberries в период с 1 января по 25 марта.

Отдельные бренды продемонстрировали более сильное снижение выручки. Так, продажи Bershka на этих онлайн-площадках сократились более чем в 7 раз год к году до 7,8 млн руб., Pull & Bear – в 6,8 раза до 7,1 млн руб. Просела выручка у Stradivarius – в 3,6 раза до 12,2 млн руб., Oysho – в 4,6 раза до 2,8 млн руб. и Massimo Dutti – в 4,3 раза до 5,6 млн руб. Все эти бренды относятся к испанской группе Inditex, как и некогда популярная у россиян марка Zara.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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