Россияне теряют интерес к ушедшим брендам одежды

Отдельные бренды продемонстрировали более сильное снижение выручки. Так, продажи Bershka на этих онлайн-площадках сократились более чем в 7 раз год к году до 7,8 млн руб., Pull & Bear – в 6,8 раза до 7,1 млн руб. Просела выручка у Stradivarius – в 3,6 раза до 12,2 млн руб., Oysho – в 4,6 раза до 2,8 млн руб. и Massimo Dutti – в 4,3 раза до 5,6 млн руб. Все эти бренды относятся к испанской группе Inditex, как и некогда популярная у россиян марка Zara.