Музей, из которого не воруют: чем известен Лувр Абу-Даби

Лувр Абу-Даби – это отдельный музей, никак не связанный с именитым тезкой. По контракту, среди условий которого есть право использовать бренд «Лувр», шейхи согласились выплатить французскому учреждению $400 млн. Заключен он был не навечно, а всего на 30 лет (потом срок продлили еще на 10 лет – до 2047 г.) К середине века придется либо продлевать контракт, либо придумывать музею в Абу-Даби новое название. Еще $550 млн шейхи согласились заплатить специально созданному французскому агентству France-Muséums (AFM), основателями которого стали владельцы известных коллекций – музей д'Орсе, центр Помпиду, Версаль и другие, включая тот же Лувр. За эти деньги французы консультируют и обучают своих ближневосточных коллег, а также дают им на время экспонаты из своих коллекций. Сначала не более 300 одновременно, а к концу контракта – не более 200.