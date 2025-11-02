Музей, из которого не воруют: чем известен Лувр Абу-Даби«Клон» парижской галереи появился в ОАЭ восемь лет назад
Когда из галереи Аполлона в Париже среди бела дня похитили драгоценности, основатель Telegram Павел Дуров предложил выкупить их за свой счет и передать Лувру. Правда, не французскому, а эмиратскому. «Из Лувра в Абу-Даби никто не ворует», – заявил Дуров. Что это за музей, как он связан с настоящим Лувром и почему там обитают черепахи – в материале «Ведомостей».
В погоне за рекордом
Абу-Даби – не только административный центр одноименного эмирата, но и столица всех ОАЭ. При этом куда чаще в новостях мелькает центр соседнего эмирата, крупнейший город страны Дубай. Там построили самый большой торговый центр Dubai Mall, организовали самую большую систему музыкальных фонтанов, возвели самый высокий небоскреб Бурдж-Халифа, насыпали самый известный искусственный архипелаг «Пальмовые острова» и даже придумали прогремевший на весь мир дубайский шоколад.
Все эти «самые-самые» создаются не столько в погоне за славой, сколько ради диверсификации экономики, рассказывает востоковед Дмитрий Осипов. Дубай позиционирует себя как мировой центр туризма, а доходы от путешественников снижают зависимость бюджета от нефти.
Первое время на «выходки» соседа в Абу-Даби смотрели спокойно, однако в конце концов тоже решили включиться в борьбу за богатых туристов. Ставку сделали на оригинальные для региона проекты. Например, на острове Яс появилась гоночная трасса, где в 2009 г. дебютировала «Формула 1», самый большой в мире крытый парк развлечений Ferrari World и самые скоростные американские горки Formula Rossa (до 240 км/ч). Но это не все.
Музей на острове
Остров Саадият в Абу-Даби решено было превратить в культурный кластер. В начале 2000-х начались переговоры с фондом Гуггенхайма о строительстве там самого большого в мире музея площадью 30 000 кв. м. Правда, одноименные учреждения кроме Нью-Йорка уже работали на тот момент в Венеции (1951), Бильбао, Берлине (оба 1997), а также Лас-Вегасе (2001). Кроме того, к открытию готовился филиал в Мексике (2007). Эмиру же хотелось открыть в Абу-Даби известный на весь мир музей, у которого нет «клонов» за границей.
В июне 2005 г. в Париж отправился шейх Султан бен Тахнун Аль Нахайян, родственник президента ОАЭ и глава управления по туризму Абу-Даби (ADTA). Его целью было купить бренд «Лувр» и одолжить часть коллекции знаменитого парижского музея. Далеко не всем во Франции эта идея пришлась по душе. Почти 5000 искусствоведов, художников, работников музея подписали петицию или написали письма с объяснением, почему музеи не продаются. Но уж слишком заманчивым было предложение. Поторговавшись, в 2007 г. чиновники заключили сделку. Парламент долго спорил, но в итоге тоже дал добро.
Лувр Абу-Даби – это отдельный музей, никак не связанный с именитым тезкой. По контракту, среди условий которого есть право использовать бренд «Лувр», шейхи согласились выплатить французскому учреждению $400 млн. Заключен он был не навечно, а всего на 30 лет (потом срок продлили еще на 10 лет – до 2047 г.) К середине века придется либо продлевать контракт, либо придумывать музею в Абу-Даби новое название. Еще $550 млн шейхи согласились заплатить специально созданному французскому агентству France-Muséums (AFM), основателями которого стали владельцы известных коллекций – музей д'Орсе, центр Помпиду, Версаль и другие, включая тот же Лувр. За эти деньги французы консультируют и обучают своих ближневосточных коллег, а также дают им на время экспонаты из своих коллекций. Сначала не более 300 одновременно, а к концу контракта – не более 200.
Лувр под куполом
Архитектором Лувра в Абу-Даби стал лауреат Притцкеровской премии Жан Нувель. Француз прославился известными культурными проектами, среди которых Фонд современного искусства Картье и Арабский институт мира в Париже, а также Центр культуры и конгрессов в Люцерне. «Он никогда не делает одно и то же дважды. Вы никогда не увидите двух зданий (Нувеля), похожих друг на друга»,– объясняла партнер Ateliers Jean Nouvel Хала Варде,.
Лувр построен в море рядом с берегом. Его открытие было намечено на 2012 г., но вскоре стало понятно, что в срок эмират не уложится: фундамент, для которого понадобилось вбить более 4500 свай, был завершен только в 2010 г. Для широкой публики двери распахнулись в ноябре 2017 г. Это, впрочем, не такая уж большая задержка: музей Гуггенхайма в Абу-Даби до сих пор не открылся.
При создании нового Лувра Нувель вдохновлялся строениями с белыми стенами арабских городов, так называемыми мединами, и Венецией. Он разделил музей на 55 отдельных зданий, создав между ними тенистые аллеи и каналы. Чтобы спастись от палящего солнца, весь комплекс накрыт огромным 180-метровым куполом. Точнее, восемью ажурными куполами с разным рисунком, соединенными в один. Солнечный свет, проходя через этот «пирог», в течение дня образует различные узоры.
Чтобы испытать, как меняется рисунок солнечных пятен в зависимости от времени суток, рядом с основной стройкой было возведено временное сооружение, на котором отрабатывались разные варианты совмещения слоев купола. У посетителей должно создаваться впечатление, что они плывут в открытом море под светом звезд, говорил Нувель. Сам купол – аллюзия на машрабию, узорную решетку, закрывающую окна и балконы. Нувелю не впервой экспериментировать со светом: его Институте арабского мира на берегу Сены для регулировки освещения используются светочувствительные затворы.
Реабилитационный центр
Главный куратор музея француз Жан-Франсуа Шарнье решил отойти от классического метода, когда экспонаты сгруппированы по месту происхождения. Вместо этого коллекция представлена в хронологическом порядке. Это непривычно: с европейскими средневековыми артефактами соседствуют деревянная фигурка из Мали, танцующий Шива и иллюстрированная страница Корана: все они датируются примерно 1200-1500 гг. Такой подход позволяет посетителям из любой части света увидеть историю своей родины в связи с остальным миром.
К открытию в музее собрали более 600 произведений искусства, половина из которых была позаимствована у французов. В новом Лувре можно увидеть творения Леонардо да Винчи, Ван Гога, Мане, Моне и других всемирно известных мастеров. Впрочем, почти сразу музей в Абу-Даби принялся формировать собственную коллекцию. Первым приобретением стала картина Пита Мондриана «Композиция с голубым, красным, желтым и черным» (1922). За нее в 2009 г. отдали на Christie’s $27,6 млн, что стало новым рекордом для работ нидерландского художника.
Современным художникам Дженни Хольцер и Джузеппе Пеноне заказали создать произведения специально для Лувра Абу-Даби. Судя по последнему опубликованному отчету музея, к концу 2023 г. в его выставочном фонде находилось 223 произведения, заимствованных у французов, 5 – у других зарубежных учреждений, 39 – у местных, а еще 410 экспонатов относились к собственной коллекции.
В прошлом году в Абу-Даби приехало 4,8 млн туристов, а музей продал более 1,4 млн билетов. 2 декабря, в Национальный день ОАЭ, был зафиксирован рекорд –15 477 посетителей за сутки. Судя по отзывам, не меньше экспонатов их впечатляют большие морские черепахи с радиомаячками на панцирях, которые обитают в местном пруду. Дело в том, что Лувр в Абу-Даби – это не только музей, но одновременно реабилитационный центр для животных. Национальный аквариум эмирата отправляет сюда восстанавливаться черепах, которые попали к нему больными или раненными. Музей может принять до полусотни присмыкающихся.