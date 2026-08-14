«Есть место истории»: «Лужники» как сокровищница воспоминаний

Настоящие олимпийские кольца, фотографии с последнего концерта Виктора Цоя и группы «Кино», графика Александра Родченко и Ильи Кабакова. На первый взгляд такая подборка кажется случайной, но на выставке «Лужники. Есть место истории» все эти экспонаты складываются в цельный рассказ о легендарном спорткомплексе, в образе которого отражаются десятилетия истории страны и конкретных людей.