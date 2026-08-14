«Есть место истории»: «Лужники» как сокровищница воспоминаний

«Есть место истории»: «Лужники» как сокровищница воспоминанийВ ММОМА проходит выставка о легендарном спортивном комплексе, образ которого превращен в портрет целой эпохи
Настоящие олимпийские кольца, фотографии с последнего концерта Виктора Цоя и группы «Кино», графика Александра Родченко и Ильи Кабакова. На первый взгляд такая подборка кажется случайной, но на выставке «Лужники. Есть место истории» все эти экспонаты складываются в цельный рассказ о легендарном спорткомплексе, в образе которого отражаются десятилетия истории страны и конкретных людей.
В одном зале можно сыграть в пинг-понг, в другом – разглядывать архивные фотографии, а в третьем – фрагменты из советских фильмов, которые снимались в «Лужниках». Экспозиция, приуроченная к 70-летию комплекса, объединила произведения искусства, документы, фотографии, награды и памятные вещи, многие из которых раньше никогда не показывались публике.
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