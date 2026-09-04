ММКЯ-2026: пять самых интересных книжных новинок

До 6 сентября в Гостином дворе проходит уже 39-я по счету Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) – старейшая в столице и самая посещаемая. В прошлом году на ее мероприятиях побывало 63 000 человек. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Китай – в Москву прибыла большая делегация филологов, переводчиков и писателей из этой страны.