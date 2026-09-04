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Главная / Стиль жизни /

ММКЯ-2026: пять самых интересных книжных новинок

Тайна убийства Павлика Морозова, летающие динозавры, новый Салман Рушди и другие потенциальные бестселлеры
Николай Корнацкий
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Издатели традиционно стараются приурочить выход потенциальных бестселлеров к книжной ярмарке. Прощальный Салман Рушди, новый Леонид Юзефович, советский тру-крайм и новая книга про Тарковского – вот далеко не полный список того, что стоит поискать на прилавках ярмарки

До 6 сентября в Гостином дворе проходит уже 39-я по счету Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) – старейшая в столице и самая посещаемая. В прошлом году на ее мероприятиях побывало 63 000 человек. Почетным гостем ярмарки в этом году стал Китай – в Москву прибыла большая делегация филологов, переводчиков и писателей из этой страны.

Также в программе заявлены встречи с Евгением Водолазкиным, Сергеем Лукьяненко, Павлом Басинским, круглые столы на тему влияния искусственного интеллекта на креативные индустрии, о связях кино и литературы, а также презентации новинок в диапазоне от Young Adult до нон-фикшена о русском импрессионизме.

«Ведомости» выбрали пять новинок, ради которых точно стоит дойти до ММКЯ.

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