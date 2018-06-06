«Мы в «Локомотиве» считаем деньги»
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Назначение летом 2016 г. президентом футбольного клуба «Локомотив» Ильи Геркуса – функционера ФК «Зенит» и позже Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) – стало сенсацией. Автором следующей сенсации стал уже сам Геркус: тем же летом он пригласил на пост главного тренера «Локомотива» 69-летнего Юрия Семина, в 2002 и 2004 гг. приводившего московский клуб к победам в чемпионате России. Именно при Семине и тогдашнем президенте клуба Валерии Филатове «Локомотив», принадлежащий РЖД, выдвинулся в число ведущих российских футбольных клубов. Но в 2005 г. из «Локомотива» ушел Семин, за ним в 2006 г. – Филатов, и при следующих руководителях «Локомотив», даже несмотря на миллиарды, выделяемые ему железнодорожной монополией, осел в середине турнирной таблицы. Более того, при президенте Ольге Смородской «Локомотив» в 2015 г. подвергся санкциям со стороны UEFA за нарушение принципов финансового fair play – клубу было запрещено покупать новых игроков, и он был вынужден заключить с европейским футбольным регулятором мировое соглашение.
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Родился в 1972 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «финансовый менеджмент»
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2001работал в Ernst & Young
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2004возглавил финансовое направление холдинга «Парнас-АПК»
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2008заместитель гендиректора по экономике и финансам ФК «Зенит»
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2011заместитель гендиректора по стратегическому развитию ФК «Зенит», советник президента РФПЛ Сергея Прядкина
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2016в августе стал президентом ФК «Локомотив»
Еще одна головная боль Геркуса – стадион, на котором выступает «Локомотив». Открытый в 2002 г., он стал лучшим в столице. Но теперь в Москве к чемпионату мира по футболу построены новые стадионы «Спартака», ЦСКА, обновлены «Лужники» и вот-вот будет достроен стадион «Динамо». А стадион «Локомотива» (теперь – «РЖД арена») из самого современного в городе стал самым старым. Геркус думает над тем, как утеплить арену и накрыть ее крышей.
А Семин не подвел поверившего в него президента и в прошлом году завоевал Кубок России, а в этом – третий в истории «Локомотива» титул чемпиона страны. Но отношения молодого менеджера и одного из самых успешных и авторитетных российских тренеров складываются непросто: Геркус уверен, что верховная власть в клубе, в том числе и по вопросам трансферов футболистов, должна принадлежать президенту, Семин – что главному тренеру. И эти разногласия регулярно становятся достоянием общественности.
– «Локомотив» спустя 14 лет вновь стал чемпионом России. Назовите, пожалуйста, ключевые факторы этой победы – в порядке важности.
– Так обычно никто не взвешивает – эти больше внесли, эти меньше. Поэтому отвечать сложно, но я попробую.
Подбор игроков – это всегда важная часть. Мы все – зрители, мы стоим за периметром поля, а на поле выходят игроки. И если игроки готовы быть сильнее соперников на протяжении всего турнира, если они вдохновлены, то есть шанс стать чемпионом.
Тренер, тренерский штаб, конечно же. Они выбирают, в конце концов, из 23 человек тех 11, которые выйдут на поле, они определяют замены, определяют тактику.
Доктора и физиотерапевты, которые готовят игроков, которые смотрят, чтобы они были размяты, правильно восстанавливались, правильно питались.
Ну и болельщики, которые оказывают сильное влияние.
– Вы не упомянули менеджмент клуба.
– Менеджмент – конечно, он собирает команду.
– Селекционеров вы к менеджменту относите?
– Да. Селекционеры тоже собирают команду, но непосредственно в команде они не работают, поэтому это скорее менеджмент.
– Почему вы менеджмент поставили на последнее место?
– Менеджмент поставил на последнее место, потому что называл людей по мере продвижения от фронт-офиса к бэк-офису, от поля за кулисы. То есть сначала артисты переднего плана, потом заднего, потом оркестр, потом режиссер. Директорат, администрация театра – самые важные люди, без них театра не будет, но и без актеров не будет, и без публики. Тут все взаимосвязано – это шоу.
Сколько заработает чемпион
– Сколько заработает «Локомотив» благодаря чемпионству и матчам в Лиге чемпионов UEFA?
– В Лиге чемпионов UEFA четыре источника доходов. Первый источник – призовые за участие в групповом этапе: фиксированная часть – чуть больше 15 млн евро. Второй источник – выплаты за предыдущие заслуги, за то, как команда выступала в предыдущие годы. Эту сумму определить пока невозможно, потому что пул команд, вышедших в лигу, до конца не сформирован. Части команд еще предстоит пройти отбор, после чего составится список из 32 команд, которые в соответствии с новыми правилами UEFA расставятся по ранжиру в зависимости от истории своих выступлений в еврокубках. Последняя команда получит 1 млн евро, первая – порядка 35 млн. Мы прикидывали – у нас получилось, что мы будем в нижней части и получим около 3 млн евро от этого источника. А ЦСКА, например, может рассчитывать на 15 млн евро, потому что у них история выступлений намного более долгая и успешная.
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