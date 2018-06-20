«У «Астории» все же уникальное позиционирование»

Генеральный менеджер двух самых известных исторических отелей Санкт-Петебурга Герольд Хельд рассказывает о перспективах города как туристического направления и о влиянии чемпионата мира по футболу и ПМЭФ на гостиничную индустрию

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Генменеджер отелей «Астория» и «Англетер» Герольд Хельд Astoria

Самые известные исторические отели Санкт-Петебурга — «Астория» и «Англетер» с 1999 г. находятся в управлении международной гостиничной сети Rocco Forte, основанной легендарным отельером сэром Рокко Форте. С ноября 2013 г. обе гостиницы возглавляет немец Герольд Хельд, для которого это назначение стало возвращением в Россию: до этого он с 2005 по 2008 г. был генеральным менеджером другого петербургского пятизвездочного отеля — Corinthia Nevskij Palace Hotel. За прошедшие почти пять лет в городе многое изменилось. В непосредственной близости от вверенных Хельду гостиниц появились еще два 5-звездочных отеля, город принял Кубок конфедераций FIFA (и «Астория» была базовым отелем FIFA во время турнира) на самом дорогом в мире стадионе и принимает чемпионат мира по футболу, а власти города работают над удвоением туристического потока. В интервью «Ведомостям» Герольд Хельд рассказал о своем взгляде на перспективы Санкт-Петербурга как туристического направления, а также о влиянии ЧМ и Петербургского экономического форума (ПМЭФ) на туристический и гостиничный бизнес Петербурга.

— Какие у вас ощущения после первых дней чемпионата мира по футболу? И какие в целом ожидания по бизнесу?

— С момента начала чемпионата ощущения очень позитивны: мы получаем много запросов в последний момент, рестораны также очень загружены, и в целом во всем городе и у нас в отеле есть настроение праздника. Хотя изначально у нас были не особо-то позитивные ожидания. Чемпионат приходится на начало сезона, и в обычное время на этот период высокий спрос, но, увы, не в этом году. Без чемпионата была бы очень высокая загрузка, а высокая загрузка — это высокие цены. Но, увы, наши обычные клиенты, в том числе те, кто приезжает на конференции, сейчас не едут. По очевидным причинам. Поэтому оптимизма по поводу этого года, честно говоря, не было. С другой стороны, чемпионат мира — это великолепная возможность всему миру показать Россию и Санкт-Петербург. И это в том числе наша возможность показать страну, то, насколько мы открыты, какие здесь люди, и, наверное, это поможет в дальнейшем, и, возможно, создаст дополнительный спрос на будущее. Если все пойдет хорошо и фотографии будут красивые, тогда будем ждать отложенного эффекта.

— Другое значительное событие для гостиничной индустрии Петербурга — ежегодный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). И время его проведения для многих до сих пор дискуссионный вопрос: правильно ли проводить его во время белых ночей – пиковый туристический сезон, когда туристов в городе и так полно и все отели заполнены? Многие считают, что ПМЭФ надо проводить в низкий сезон, например в ноябре: участники форума в любом случае на него приедут и будут проводить время в залах заседаний и кулуарах, а у петербургских средств размещения вырастет загрузка. Что вы как представитель гостиничной индустрии думаете об этом?

— Конечно, глобально нам, петербургским отельерам, хотелось бы, чтобы форум был в феврале. Но он действительно очень важен, это экономическое собрание не Санкт-Петербурга и даже не России, а всего мира. И я искренне верю, что обстановка и среда, в которой происходят все деловые встречи, очень сильно влияют на их результат. И с точки зрения важности этого события как раз самое правильное — проводить его во время белых ночей, когда город предстает в лучшем виде. Все мы люди, и у всех настроение лучше, когда светит солнце, не надо одеваться с ног до головы и «греть варежки». Уверен, что если бы все проходило в ноябре-феврале, то и результаты были бы намного хуже. Конечно, сложно посчитать в деньгах эту разницу — проводить переговоры зимой или летом — но то, что зимой сложнее, сужу и по себе и по другим. И естественно, что лучше принимать любые решения и вообще заниматься делами, когда настрой позитивный. Пессимисты не управляют миром.

— Насколько форум значимое событие конкретно для вашего отеля? Насколько заранее вы его продаете, насколько повышаете цены?

— Конечно, форум оказывает огромное влияние на успех любого 5-звездочного отеля в городе. Это то самое время, когда спрос на номера самый высокий и приезжают именно те гости, кто готов платить сравнительно высокие суммы. Если мы сравним цены во время форума с ценами на условное 25 февраля, то увидим очень большую разницу. Но на самом деле по большому счету [петербургские] отели не столько поднимают свою обычную цену во время каких-то больших событий и экономического форума в том числе, сколько, по сути, возвращаются к своей нормальной стоимости.

Глобально говоря, цены во время ПМЭФ – это наши реальные цены, это в остальное время по ряду причин мы их снижаем. Другие отели нашей сети, например в Лондоне и других городах, где спрос на размещение высок круглый год, могут выставлять свои реальные цены на протяжении гораздо большего периода в течение года, чем мы.

— Можно ли сказать, что это время №1 по бронированиям? Лучше, чем даже Новый год и Рождество?

— Их не совсем правильно сравнивать: новогодний сезон значительно дольше. Но на форум действительно приезжают такие гости, каких невозможно собрать вместе в любые другие даты. На форуме у нас может одновременно жить несколько глав государств, глав глобальных компаний и так далее. В другие даты бывают официальные визиты правительственных делегаций вместе с главой государства, но вряд ли возможно, чтобы в то же время остановились пять глав межнациональных корпораций. Именно такой состав гостей и поднимает вот эту среднюю цену размещения на время экономического форума.

— Туристический поток в Петербург растет. Насколько это отражается на заполняемости вашего отеля и вообще пятизвездочных отелей?

— Да, по ощущениям, туристов все больше и больше, и, конечно, это позитивный тренд, который влияет на все отели класса люкс. Но, разумеется, более высокая загрузка потенциально влечет за собой проблемы качества сервиса. Естественно, те гости, которые останавливаются у нас, — туристы более высокого уровня, и они не рады стоять в очереди в музей. Но эти вопросы решаемы, в том числе и с Эрмитажем, куда можно пойти с гидом, что позволяет избежать очереди. Главный вопрос — готовность немного больше платить. У нас, естественно, очень хорошие контакты и с музеями, и с театрами, как раз для того, чтобы помочь нашим гостям в этих вопросах. Поэтому с этой точки зрения увеличение числа туристов — это не проблема, а просто организационный вопрос, который решается с помощью дополнительной оплаты.

Виды на Петербург из окон лучших отелей

— Комитет по туризму Петербурга ожидает, что туристический поток в город вырастет в два раза. Многие отельеры говорят, что город к этому не готов. Каков ваш взгляд?

— Мы, конечно, были бы очень рады согласиться с комитетом, но только на двух условиях. Во-первых, хочется верить, что этот рост произойдет не за счет числа пассажиров круизных судов. И во-вторых, если гости будут распределены в течение года. Если все захотят приехать во время белых ночей, то, конечно, коллеги, правы. Поэтому здесь вопрос только в том, какая проводится работа, насколько сконцентрированы усилия на том, чтобы у людей было больше причин приезжать вне высокого сезона. Мы часто встречаемся с комитетом [по туризму Санкт-Петербурга], очень плотно общаемся. Например, приезжаем на международные выставки, в которых участвует город, естественно, гораздо логичнее такие вещи делать вместе. Дел действительно много, и город в этом вопросе движется в правильном направлении.