«Хочется показать Санкт-Петербург с лучшей стороны»
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Саймон Загльманн – один из дуайенов гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга: он возглавляет отель «Кемпински Мойка 22» уже пять с половиной лет. За это время в Петербурге появились еще два 5-звездочных отеля, город принял Кубок конфедераций FIFA на самом дорогом в мире стадионе и готовится принимать чемпионат мира по футболу, а «Газпром» возвел в Лахте 462-метровый небоскреб. В интервью «Ведомостям» Загльманн поделился своим мнением о перспективах Санкт-Петербурга как туристического направления.
– Скоро в Санкт-Петербурге открывается очередной Международный экономический форум (ПМЭФ). Каждый раз, когда приходит его время, я задаю себе один и тот же вопрос: ну зачем его проводят во время белых ночей – пиковый туристический сезон, когда туристов в городе и так полно и все отели заполнены? ПМЭФ надо проводить в низкий сезон, например в ноябре: участники форума в любом случае на него приедут и будут проводить время в залах заседаний и кулуарах, а у петербургских средств размещения вырастет загрузка. Что вы как представитель гостиничной индустрии думаете об этом?
– До того как я пять с половиной лет назад приехал в Петербург, все говорили мне о форуме – как замечательно он организован и какой высокий уровень его участников. Да, с одной стороны, в мае – июне в Санкт-Петербурге полно других туристов. С другой стороны, хочется показать Санкт-Петербург [участникам форума] с лучшей стороны, в лучшее время. Смогут ли они понять, как прекрасен город, в ноябре? Я живу в Петербурге пять лет, и сомневаюсь, что это возможно. (Смеется.)
– Высокий сезон в Петербурге – это май и лето. А какой низкий для гостиничного бизнеса?
– А остальная часть года – низкий. (Смеется.) Высокий сезон у нас начинается в мае и длится до сентября. Так было пять лет назад, но с тех пор ситуация начала выравниваться. Я помню, какой «пустой» был январь 2013 г. – люди на каникулы уезжали из страны. Но уже январь 2014 г. оказался лучше. И с тех пор мы видим, что число россиян, путешествующих по стране, растет, наша загрузка – тоже.
– Из каких стран приезжает больше всего туристов в ваш отель?
– Больше 50% гостей нашего отеля – из России. Местный рынок для нас ключевой, и мы осознанно таргетируем его.
– При том что в России у группы «Кемпински» всего три отеля и ваш бренд должен быть менее узнаваем по сравнению с большими гостиничными группами, у которых в нашей стране десятки отелей?
– Да, но с другой стороны, «Балчуг Кемпински» – один из старейших 5-звездочных отелей в России. Бренд Kempinski хорошо известен в России, и у него хорошая репутация.
Второй рынок по важности для нас – США. Очень сильно растет китайский рынок – он уже выходит на 3–4-е место в зависимости от сезона. Когда я приехал в Петербург в 2012 г., я принял решение развивать китайский рынок, поскольку видел, как быстро растет выездной туризм из Китая. И вот эта работа приносит плоды.
– Вы возглавляете отель «Кемпински Мойка 22» с октября 2012 г. – немалый срок для генерального менеджера – иностранца. Насколько изменился ваш отель за эти годы?
– Мы обновили номера, сделали часть из них больше. Это была большая работа. Мы находимся на заключительном этапе создания новой концепции для нашего ресторана на девятом этаже. Кухня в ресторане – русско-французская, и она останется такой. Но изменится дизайн ресторана. Естественно, обновится и меню. Шеф-повар в ресторане, как и у отеля в целом, останется прежний – Кристоф Лаплаза, имеющий исключительный опыт в современной высокой кухне. За его плечами 9 лет работы в четырех мишленовских ресторанах Франции, включая ресторан Gordon Ramsay в отеле The Trianon Palace Waldorf Astoria в Париже.
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Виды на Санкт-Петербург из окон лучших отелей
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