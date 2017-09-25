Виды на Петербург из окон самых роскошных отелей

Евгений Егоров / Ведомости

Лучший вид на Исаакиевкую площадь, набережную реки Мойки, здание Адмиралтейства и панораму исторического центра города открывается из бара L Terrasa, расположенного на 6 этаже гостиницы и люксов на 2,3 и 4 этажах отеля. Из видовых номеров обычной категории можно наблюдать то же самое, но частично - либо Мойку, либо Исаакий

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