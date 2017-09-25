Виды на Петербург из окон самых роскошных отелей
Исторический центр и знаменитые достопримечательности в объективе «Ведомостей»
Сняв лучшие виды на Москву из номеров столичных пятизвездочных отелей, «Ведомости» отправились в Санкт-Петербург. Самый новый из петербургских отелей категории «пять звезд» - Lotte Hotel St. Petersburg, начавший работу в мае 2017 г. Гостиница стоимостью $120 млн расположена в своеобразном кластере пятизвездочных отелей — на Исаакиевской площади (до Исаакиевского собора от отеля 400 м)
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Лучший вид на Исаакиевкую площадь, набережную реки Мойки, здание Адмиралтейства и панораму исторического центра города открывается из бара L Terrasa, расположенного на 6 этаже гостиницы и люксов на 2,3 и 4 этажах отеля. Из видовых номеров обычной категории можно наблюдать то же самое, но частично - либо Мойку, либо Исаакий
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Другой ракурс из окон Lotte - на переулок Антоненко и Мариинский дворец, в котором работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга
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«Талион Империал отель» — единственная гостиница Санкт-Петербурга в историческом дворце XVIII века. Он расположен на пересечении набережной Мойки и Невского проспекта, и лучший вид на реку открывается из ресторана «Виктория» на шестом этаже отеля
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Вид из «Талион Империал отеля» на Невский проспект простирается до знаменитого дома компании «Зингер» - памятника архитектуры федерального значения, построенного в 1902-1904 гг. по проекту архитектора Павла Сюзора
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Уникальный вид из «Талион Империал отеля» на арку Здания Главного штаба
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Арка была построена в 1828 г. как главный и завершающий монумент Главного штаба, посвящённый Отечественной войне 1812 года
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Ближе всех из пятизвездочных отелей к Дворцовой площади и Эрмитажу находится отель «Кемпински Мойка 22»
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Вид на Эрмитаж, Дворцовую площадь и набережную Мойки открывается из люксов отеля, а также из панорамного ресторана «Бельвью Брассери», расположенного на 9-м этаже «Кемпински Мойка 22»
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Помимо Дворцовой площади и Эрмитажа из «Бельвью Брассери» видны здание Главного штаба и Исаакиевский собор, Капелла и храм Спаса на Крови
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Вид на исторический центр Санкт-Петербурга с террасы «Бельвью Брассери»
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Часть номеров отеля Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg (на пятом этаже) имеют отдельные террасы, с которых открываются виды на Адмиралтейство, Исаакиевский собор или Вознесенский проспект
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Еще один видовой ракурс Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg - на Александровский сад
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С веранды люкса Lobanov Presidential, расположенного на втором этаже отеля, также видны Адмиралтейство и Александровский сад
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Панорама Михайловской улицы, площади Искусств и Русского музея, открывающаяся из «Гранд Отеля Европа»
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Вид на ночной Петербург и храм Спаса на Крови из «Гранд Отеля Европа»
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Один из пятизвездочных отелей Исаакиевской площади - «Астория». Вид на собор открывается из номеров Superior Deluxe, люксов Deluxe Junior, президентского и королевского люксов
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Вид на Исаакиевский собор из «Астории»
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W Terrace на восьмом этаже отеля W открыта с мая по сентябрь. В этот период с крыши можно полюбоваться на Адмиралтейство, Александровский сад, Петропавловскую крепость
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Вид на Исаакиевский собор открывается из номеров категорий Mega, люксов Fantastic, Wow и E-Wow
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Вид на Исаакиевский собор и крыши Петербурга из W hotel
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