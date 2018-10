«Это мы привели на Мальдивы 5-звездочные отели»

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Отельер и девелопер Сону Шивдасану Евгений Разумный / Ведомости

Сону Шивдасани пришел в отельный бизнес в начале 1990-х, почти одновременно основав две гостиничные сети – Soneva и Six Senses. Первую они с Евой, женой и главной соратницей, назвали собственными именами и сами придумали для нее концепцию. Soneva Fushi стал первым 5-звездочным отелем на Мальдивах и одним из первых роскошных курортов формата eco-friendly: натуральные материалы, минимум техники, локальные продукты. Плюс особое правило: ходить по курорту можно только босиком. Созданное и гостям, и потенциальным инвесторам понравилось, и из первого курорта выросла сеть Six Senses Hotels Resorts Spas – компания, управляющая отелями разных собственников. Философии их были схожи, но такой же бескомпромиссности в ее реализации не получилось: если вы не владеете, а только управляете, уступки неизбежны, говорит Сону.

Этнический индиец, родившийся в Лондоне в обеспеченной семье предпринимателя и получивший прекрасное образование в Итоне и Оксфорде, Сону живет, реализуя одновременно идеи Востока и Запада. Он много говорит о философии и предназначении, при этом подкрепляя интуитивное цифрами и фактами: «Когда мы с женой оказались на Мальдивах, то сразу поняли, что хотели бы там остаться. И потом мы увидели, что для этого есть реальная возможность: туризм растет, у индустрии огромный потенциал, есть возможность дополнительных доходов по сравнению с направлениями». Но философия все же первична, считает отельер. Именно поэтому в 2012 г. он решил продать прибыльную Six Senses и сосредоточиться на Soneva с ее концепцией «один владелец – один оператор – один бренд».

– Прошло уже шесть лет, как вы продали Six Senses. Не скучно вам заниматься только тремя отелями и одной яхтой после управления сетью в 100 отелей?

– Я занят ровно столько, сколько всегда, нисколько не меньше, ведь я занимаюсь тем, что люблю всей душой.

Причина, по которой мы продали Six Senses, была очень проста. Да, мы росли, но при этом большинство отелей принадлежали другим людям, мы ими лишь управляли. В 2012 г. мы много дискутировали о том, что нам стоит продать те отели, которыми мы владели, и сосредоточиться только на управлении под одним брендом – Six Senses. Первоначально я предложил этот вариант, и правление заинтересовалось. Все члены совета директоров были очень увлечены идеей одного бренда и концепцией «только управление, никакого владения». Мы же с женой чем больше думали об этом, тем больше понимали, что надо делать наоборот.

– Почему? Сейчас это самая распространенная схема работы.

Сону Шивдасану Родился в Англии в 1965 г. Окончил Оксфордский университет по специальности «Английская литература» 1991 основывает Soneva

1995 открывает первый отель Soneva Fushi, основывает сеть Six Senses

2000 открывает второй отель сети Soneva Gili (сейчас закрыт)

2009 проводит первый Eco Symposium. Открывает курорт Soneva Kiri в Таиланде, где предлагаются виллы на продажу

2010 основывает фонд SLOW LIFE Trust PATT

2012 продает долю в Six Senses Resorts & Spas. Объявляет о строительстве и продажах вилл на Soneva Fushi

2016 открывает Soneva Jani. Начинаются круизы яхты Soneva in Aqua

– Первая причина – так называемая карта Sun, это список наших ценностей, философии и рецептов успеха. Как Земля умирает без Солнца, Soneva умирает без этой карты – т. е. своих ценностей, своей философии. И один из рецептов нашего успеха – то, что мы называем «круговорот блага». Под этим я подразумеваю, что бизнес с самого начала должен создаваться на правильной базе: быть направленным не только на извлечение прибыли, но и служить как хозяину, так и работникам. У этого прямая логика: если сотрудники воодушевлены, мотивированы, делают свою работу не машинально, а с энтузиазмом, это и приводит в конечном счете к тому, что гости остаются довольны. И возвращаются из года в год. Например, в Soneva Fushi Resort 52% наших гостей – постоянные, они приезжают каждый год. Для дальнемагистрального направления, когда дорога к нам из Москвы, Лондона, Парижа, Мюнхена или Токио занимает до девяти часов, это, пожалуй, рекорд. Есть много коротких маршрутов, в основном бизнес-путешествия, там можно увидеть сопоставимые цифры. Но если мы говорим о большой перспективе, когда люди, живущие – условно – в Лондоне, могут выбрать любую точку мира, но возвращаются к нам из года в год, – очевидно, что мы предлагаем что-то уникальное. Так что «круговорот блага» дает хороший финансовый результат. В большинстве же случаев бизнес строят на другом фундаменте: сначала думают о прибыли, затем прикидывают, что такого нужно гостям, чтобы получить с них необходимые деньги, и в последнюю очередь начинают немного думать о сотрудниках. Я считаю, что для создания действительно успешного устойчивого бизнеса надо думать по-другому. Чтобы измерить успешность нашей работы, мы оцениваем ключевые показатели эффективности. Первые касаются сотрудников: увлечены ли они своим делом, мотивированы ли они? Насколько довольны сотрудники, как много увольняются? Еще есть оценки обучения и развития. Далее гостевые метрики: какая часть гостей возвращается? Как они оценивают пребывание? Каковы оценки на TripAdvisor? И следом – финансовые показатели. Всего таких критериев 13, и, сравнивая их, мы обнаружили, что Soneva работает несравнимо лучше, чем Six Senses. Например, если в Soneva Fushi у нас 52% постоянных гостей, то в Six Senses не было ни одного отеля, где этот показатель был бы выше 10%. Неудовлетворенность сотрудников и текучесть кадров в Soneva Fushi составляют всего 10%, а в некоторых Six Senses было до 30%. И это потому, что мы сознательно подходим к подбору персонала. Мы называем наших сотрудников хозяевами. И это вовсе не мелочь – язык очень важен, он во многом определяет культуру и характер взаимоотношений руководителей и сотрудников, а эта культура затем формирует поведение. И как генеральный директор компании я играю ключевую роль в создании и сохранении культуры. И можете себе представить: гости получат разный опыт, приедут они к хозяевам или просто к наемному персоналу. И это было одной из главных причин продажи: по ключевым показателям эффективности Six Senses заметно отставала от Soneva. Вот почему идея избавиться от Soneva не имела для меня смысла.

– А делать все то же самое, что в собственном отеле, в управляемом не получается?

– Когда управляешь чужими отелями, не будучи их владельцем, можно воздействовать лишь частично. Если люди вкладывают в отель миллионы, они всегда хотят участвовать, всегда хотят делиться идеями – и они у них всегда есть. В этом случае нельзя на 100% воплотить всю последовательную философию бренда и его ценности, нужно идти на компромиссы. Разница в эффективности была важной причиной, но не единственной. Я считаю, что роскошь стала очень институциональной. Когда вы идете по главной торговой улице, не важно где – в Москве или Лондоне, – вы увидите магазины с марками, названными именами своих создателей. Когда-то эти имена на самом деле говорили о том, что вещи созданы кем-то, чьей страстью были сумочки, платья, часы, украшения. А теперь все эти имена принадлежат большим группам. То же самое с гостиницами. Все больше и больше брендов принадлежит все меньшему и меньшему числу гостиничных групп, которые не владеют отелями, а только управляют. Портфолио одного и того же владельца может включать множество брендов, нодовольно часто их дизайн создает одно и то же архитектурное бюро, управляет всеми один и тот же менеджмент, и со временем уловить разницу между всеми этими роскошными отелями становится все сложнее. С Six Senses я почувствовал, что мы не можем создать эту разницу. А в Soneva мы – и владелец, и оператор – можем. И это и будет усиливать бренд.

– Как вы считаете, цена, которую вы получили за Six Senses, – $175 млн – хорошая? Если смотреть на аналогичные сделки, видно, что вы могли бы заработать больше.

– На тот момент это была хорошая цена. Вероятно, можно было выручить и больше, но мы выиграли время – и потратили его на развитие Soneva. Таким образом мы создали гораздобольшую ценность, чем могли бы получить, тратя время на поиск более выгодного покупателя для Six Senses.

– Сложно было найти покупателя?

– Фактически мы продали ее нашему миноритарному акционеру, Pegasus Capital, частной акционерной компании. Так что все прошло довольно быстро.

Строить и управлять

– Кто вы сейчас в первую очередь – отельер или девелопер?

– И тот и тот. Еще до продажи Six Senses мы построили сами и открыли Soneva Kiri в Таиланде, после – Soneva Jani, сейчас строим еще один курорт на Мальдивах и один в Японии.

– Сколько времени нужно на реализацию каждого проекта – от идеи до строительства и первых гостей?

– Это зависит от обстоятельств. В случае с Soneva Jani мы купили остров в декабре 2014 г., а курорт открылся в октябре 2016 г. Все заняло 22 месяца, что очень быстро, потому что мы все контролировали: были и подрядчиком, и застройщиком.

– Каков бюджет этого проекта?

– На Soneva Jani мы потратили около $70 млн.

– А срок окупаемости?

– С Soneva Jani все прошло довольно быстро, проект был очень успешным, быстро вышел на окупаемость. В среднем окупаемость – пять лет. Мы же продаем резиденции, прикрепленные к нашим отелям, это существенно ускоряет возврат средств.

– Какую часть вилл на каждом курорте вы планируете продавать?

– Мы не продаем виллы на уже существующих курортах, мы продаем новую застройку. На Soneva Jani 24 новые виллы, их мы планируем продать все. Они построены только что, на продажу сейчас выставлено семь штук. Одну мы уже продали, одну планируем продать до конца года. Для нас продажи – хороший способ увеличить доходную базу без необходимости привлекать кредитные средства. Для покупателей это тоже отличный бизнес, особенно если они входят на стадии строительства: когда виллу арендуют [после продажи], мы делим доход 50 на 50 с владельцем виллы. Как я уже говорил, 52% наших гостей – постоянные гости. Многие из покупателей вилл приезжают на Мальдивы в общей сложности на 30–60 дней в году. И если бы им пришлось платить за проживание – гостиничный тариф, НДС, налоги, обслуживание и т. д., это бы составило около 7% от стоимости покупки. Таким образом, их доход просто от нахождения в своем доме составляет около 7%. Затем, когда они сдают виллу в аренду на оставшиеся 10–11 месяцев, доходность составляет около 3–4%. И еще нужно учесть, что цены на номера с 1995 г. росли на 8% в год.