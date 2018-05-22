«Ницца и Канны по спортивной концепции похожи на Казань»

Директор регионального комитета по туризму Лазурного берега Эрик Доре рассказал, какое место в экономике курорта занимают россияне и на что инвесторы ежегодно тратят здесь 500 млн евро

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Эрик Доре, гендиректор регионального комитета по туризму Лазурного берега Atout France

Лазурный берег, появившийся как курорт около 200 лет назад благодаря богатым отдыхающим из России, позиционирует себя как «старейшее туристическое направление в мире». Но теперь – как курорт для молодых и активных

– Лазурный берег – это не административная единица, а поэтическое определение, придуманное в XIX в. Стефаном Льежаром. Нет даже единого мнения о его границах. Как вы определите границы этой территории?

– Границы административного деления применительно к Лазурному берегу не играют большой роли. Лазурный берег – больше клиентоориентированное название. А поскольку туристы здесь в основном международные, то, грубо говоря, клиентура, которая приезжает на Лазурный берег, и определяет границы региона. Например, для немцев Лазурный берег продолжается аж до Марселя. Когда название «Лазурный берег» было придумано, оно обозначало территорию от Генуи до Марселя. Поэтому поэтическое определение связано с морем и побережьем. Но сегодня я бы определил границы этого региона от Ментона – это французский город на границе с Италией – до Йера, который находится недалеко от Тулона. От линии моря Лазурный берег уходит на север на 90 км, т. е. ограничивается национальным парком Меркантур, хотя некоторые люди говорят, что Грасс – это уже Прованс.

– Но французский туристический регулятор Atout France относит к Провансу и Сен-Тропе.

Эрик Доре гендиректор регионального комитета по туризму Лазурного берега Родился в 1965 г. в г. Сен-Манде (Франция). Окончил Парижский институт политических исследований IEP Paris и школу коммуникаций CELSA при университете Сорбонна по специальности «связи с общественностью»

1990 начал работать в пресс-службе аэропорта Ниццы, позже стал руководителем пресс-службы. Затем занял пост президента Торгово-промышленной палаты агломерации Ницца – Лазурный берег

2006 назначен директором по коммуникациям и мероприятиям Генерального совета региона Приморские Альпы

2012 генеральный директор, през регионального комитета по туризму Лазурного берега

– Да, Сен-Тропе тоже такой «пограничный» город, его относят и к Провансу, и к Лазурному берегу.

– Как в таком случае распределяется госфинансирование? Когда в 2016 г. весь регион Прованс – Альпы – Лазурный берег получил правительственный грант на продвижение себя как туристического направления, какая сумма досталась именно Лазурному берегу?

– На самом деле это функционирует немного не так. Проект по продвижению региона Прованс – Альпы – Лазурный берег сделан совместно с Atout France, у которого есть такое понятие, как «мировые бренды» – Les Marques Mondiales: определенные территории, которые не обязательно являются отдельным регионом, но известны во всем мире. Например, Лион, Альпы-Монблан, Лазурный берег. И деньги выделяются на бренд, в нашем случае – Лазурный берег. Часть (1 млн евро) выделил региональный комитет по туризму совместно с отелями Лазурного берега и городами (Ницца, Канны, Антиб, Монако). Atout France дал 1 млн и заключил контракт с частными партнерами, например авиакомпаниями. В итоге общий бюджет на продвижение Лазурного берега составил 2,3 млн евро. (Это больше, чем, например, бюджет Прованса.) Главным образом из-за того, что направление надо было поддерживать после теракта в Ницце. Были проведены обычные кампании по продвижению – привозили журналистов, организовывали мероприятия. Плюс промокампания Feel France – мультипартнерский проект.

– На какой срок рассчитана эта программа и на что идут эти средства?

– Государство выделило деньги на два направления – Лазурный берег и Париж – после терактов в Ницце и Париже, чтобы как можно быстрее вернуть туристический поток. Париж получил тогда около 5 млн евро, Лазурный берег – суммарно, с учетом партнерских денег, – 2,3 млн евро. Этот бюджет был утвержден на 2017 г., но кампания началась сразу в 2016 г., чтобы не терять время.

Старейший курорт для молодых

– Тогда же в 2016 г. появилась информация, что бренд «Лазурный берег» будет обновлен, и сейчас упор делается на то, что это старейшее туристическое направление мира. Почему вам показалось важным именно это, что это дает развитию и росту популярности региона?

– Еще до терактов совместно с президентом регионального комитета по туризму и мэром города Канны Давидом Лиснаром мы проанализировали, что нужно сделать для того, чтобы добавить региону динамики. Лазурный берег существует как самое известное направление для отдыха уже 200 лет – считается, что курорты здесь были основаны российскими подданными и англичанами, и это до сих пор очень иностранное место. В 2017 г. 52% туристов здесь были иностранцами, при том что в других регионах до 80% – французы. Кроме этого, на Лазурном берегу около 60 000 объектов недвижимости принадлежит иностранцам. Так что эти туристы у нас есть и будут, они все равно приезжают, это их дом. Но проблема, как мы поняли, в том, что наша верная клиентура – люди старшего поколения. И поэтому все проекты, которые сейчас ведутся, нужны для того, чтобы привлечь молодое поколение, добавить динамики этому региону.

– Это логично, но как можно привлечь молодежь информацией о «старейшем, 200-летнем курорте»? Зачем им знать, что это первое туристическое направление в мире?

– Вы правы, «первое туристическое направление» – это больше заголовок, наполнение у того, что мы делаем, шире. Главная фишка – это спорт и активный туризм. Мы исходим из того, что у нас много зеленых парков, площадок для занятий спортом. Видов спорта, которыми можно здесь заниматься, очень много: велосипеды, горные велосипеды, пешие прогулки, всяческие походы на лодках и т. д. И сейчас мы основываемся на том, что продвигаем спортивную составляющую нашего региона, разрабатываем календарь спортивных мероприятий и это выводим на первый план. Для того чтобы активные молодые люди, новое поколение, не просто один раз приехали, но зацепились и приезжали дальше уже со своими семьями.

Кстати, как бы удивительно это ни звучало, я бы сказал, что Канны и Ницца очень близки по своей спортивной концепции к Казани, в которой как раз развиваются спортивные проекты. А мы хотим стать французской столицей спорта.

Главная проблема Лазурного берега – сезонность. Хоть сезон у нас шире, чем у подобных направлений, с апреля по октябрь, все же самая высокая концентрация – летом. Мы приняли решение продвигать наше природное наследие посредством спорта и тем самым надеемся изменить имидж региона, акцентированный до этого исключительно на море.

Еще важный момент: мы стали продвигать направление именно как Côte d’Azur France. Потому что как россиянам, так и большинству других туристов это направление было известно как Французская Ривьера. Но проблема в том, что ривьер сейчас слишком много, и мы хотели именно этим французским словом обозначить, что Лазурный берег – это именно Франция, именно французская культура. Для нас очень важна французская самоидентификация.

Россияне на Лазурке

– Вы сказали, что много недвижимости принадлежит иностранцам, а сколько среди них россиян?

– Сейчас у россиян около 1000 объектов недвижимости, это огромное повышение: за пять лет в 6 раз, несмотря на кризис. Это очень важная цифра.

– Как менялось число российских туристов с 2014 г., когда начались изменения курса рубля?

– В 2012 г. россияне стали пятыми по численности туристами: 300 000 человек, 630 000 ночевок. Потом сильнейший кризис, когда мы потеряли около 50%. И до 2016 г. мы не могли восстановить поток – именно из-за экономических и дипломатических проблем. В 2015 г. россияне перешли с 5-го на 10-е место, а в 2016 г., несмотря на теракты, уже вернулись на 8-е место. В 2017 г., даже несмотря на то, что у нас была сильная прибавка по международным туристам (+19%), россияне вышли на 7-е место.

– Россияне в прошлом нередко наводили шуму на Лазурном берегу: то тратили безумные деньги в ночных клубах, то, наоборот, появлялась информация, что кто-то сбегал, не заплатив. Наши соотечественники больше не создают вам имиджевых проблем?

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