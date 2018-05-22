«Ницца и Канны по спортивной концепции похожи на Казань»
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Лазурный берег, появившийся как курорт около 200 лет назад благодаря богатым отдыхающим из России, позиционирует себя как «старейшее туристическое направление в мире». Но теперь – как курорт для молодых и активных
– Лазурный берег – это не административная единица, а поэтическое определение, придуманное в XIX в. Стефаном Льежаром. Нет даже единого мнения о его границах. Как вы определите границы этой территории?
– Границы административного деления применительно к Лазурному берегу не играют большой роли. Лазурный берег – больше клиентоориентированное название. А поскольку туристы здесь в основном международные, то, грубо говоря, клиентура, которая приезжает на Лазурный берег, и определяет границы региона. Например, для немцев Лазурный берег продолжается аж до Марселя. Когда название «Лазурный берег» было придумано, оно обозначало территорию от Генуи до Марселя. Поэтому поэтическое определение связано с морем и побережьем. Но сегодня я бы определил границы этого региона от Ментона – это французский город на границе с Италией – до Йера, который находится недалеко от Тулона. От линии моря Лазурный берег уходит на север на 90 км, т. е. ограничивается национальным парком Меркантур, хотя некоторые люди говорят, что Грасс – это уже Прованс.
– Но французский туристический регулятор Atout France относит к Провансу и Сен-Тропе.
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Родился в 1965 г. в г. Сен-Манде (Франция). Окончил Парижский институт политических исследований IEP Paris и школу коммуникаций CELSA при университете Сорбонна по специальности «связи с общественностью»
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1990начал работать в пресс-службе аэропорта Ниццы, позже стал руководителем пресс-службы. Затем занял пост президента Торгово-промышленной палаты агломерации Ницца – Лазурный берег
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2006назначен директором по коммуникациям и мероприятиям Генерального совета региона Приморские Альпы
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2012генеральный директор, през регионального комитета по туризму Лазурного берега
– Да, Сен-Тропе тоже такой «пограничный» город, его относят и к Провансу, и к Лазурному берегу.
– Как в таком случае распределяется госфинансирование? Когда в 2016 г. весь регион Прованс – Альпы – Лазурный берег получил правительственный грант на продвижение себя как туристического направления, какая сумма досталась именно Лазурному берегу?
– На самом деле это функционирует немного не так. Проект по продвижению региона Прованс – Альпы – Лазурный берег сделан совместно с Atout France, у которого есть такое понятие, как «мировые бренды» – Les Marques Mondiales: определенные территории, которые не обязательно являются отдельным регионом, но известны во всем мире. Например, Лион, Альпы-Монблан, Лазурный берег. И деньги выделяются на бренд, в нашем случае – Лазурный берег. Часть (1 млн евро) выделил региональный комитет по туризму совместно с отелями Лазурного берега и городами (Ницца, Канны, Антиб, Монако). Atout France дал 1 млн и заключил контракт с частными партнерами, например авиакомпаниями. В итоге общий бюджет на продвижение Лазурного берега составил 2,3 млн евро. (Это больше, чем, например, бюджет Прованса.) Главным образом из-за того, что направление надо было поддерживать после теракта в Ницце. Были проведены обычные кампании по продвижению – привозили журналистов, организовывали мероприятия. Плюс промокампания Feel France – мультипартнерский проект.
– На какой срок рассчитана эта программа и на что идут эти средства?
– Государство выделило деньги на два направления – Лазурный берег и Париж – после терактов в Ницце и Париже, чтобы как можно быстрее вернуть туристический поток. Париж получил тогда около 5 млн евро, Лазурный берег – суммарно, с учетом партнерских денег, – 2,3 млн евро. Этот бюджет был утвержден на 2017 г., но кампания началась сразу в 2016 г., чтобы не терять время.
Старейший курорт для молодых
– Тогда же в 2016 г. появилась информация, что бренд «Лазурный берег» будет обновлен, и сейчас упор делается на то, что это старейшее туристическое направление мира. Почему вам показалось важным именно это, что это дает развитию и росту популярности региона?
– Еще до терактов совместно с президентом регионального комитета по туризму и мэром города Канны Давидом Лиснаром мы проанализировали, что нужно сделать для того, чтобы добавить региону динамики. Лазурный берег существует как самое известное направление для отдыха уже 200 лет – считается, что курорты здесь были основаны российскими подданными и англичанами, и это до сих пор очень иностранное место. В 2017 г. 52% туристов здесь были иностранцами, при том что в других регионах до 80% – французы. Кроме этого, на Лазурном берегу около 60 000 объектов недвижимости принадлежит иностранцам. Так что эти туристы у нас есть и будут, они все равно приезжают, это их дом. Но проблема, как мы поняли, в том, что наша верная клиентура – люди старшего поколения. И поэтому все проекты, которые сейчас ведутся, нужны для того, чтобы привлечь молодое поколение, добавить динамики этому региону.
– Это логично, но как можно привлечь молодежь информацией о «старейшем, 200-летнем курорте»? Зачем им знать, что это первое туристическое направление в мире?
– Вы правы, «первое туристическое направление» – это больше заголовок, наполнение у того, что мы делаем, шире. Главная фишка – это спорт и активный туризм. Мы исходим из того, что у нас много зеленых парков, площадок для занятий спортом. Видов спорта, которыми можно здесь заниматься, очень много: велосипеды, горные велосипеды, пешие прогулки, всяческие походы на лодках и т. д. И сейчас мы основываемся на том, что продвигаем спортивную составляющую нашего региона, разрабатываем календарь спортивных мероприятий и это выводим на первый план. Для того чтобы активные молодые люди, новое поколение, не просто один раз приехали, но зацепились и приезжали дальше уже со своими семьями.
Кстати, как бы удивительно это ни звучало, я бы сказал, что Канны и Ницца очень близки по своей спортивной концепции к Казани, в которой как раз развиваются спортивные проекты. А мы хотим стать французской столицей спорта.
Главная проблема Лазурного берега – сезонность. Хоть сезон у нас шире, чем у подобных направлений, с апреля по октябрь, все же самая высокая концентрация – летом. Мы приняли решение продвигать наше природное наследие посредством спорта и тем самым надеемся изменить имидж региона, акцентированный до этого исключительно на море.
Еще важный момент: мы стали продвигать направление именно как Côte d’Azur France. Потому что как россиянам, так и большинству других туристов это направление было известно как Французская Ривьера. Но проблема в том, что ривьер сейчас слишком много, и мы хотели именно этим французским словом обозначить, что Лазурный берег – это именно Франция, именно французская культура. Для нас очень важна французская самоидентификация.
Россияне на Лазурке
– Вы сказали, что много недвижимости принадлежит иностранцам, а сколько среди них россиян?
– Сейчас у россиян около 1000 объектов недвижимости, это огромное повышение: за пять лет в 6 раз, несмотря на кризис. Это очень важная цифра.
– Как менялось число российских туристов с 2014 г., когда начались изменения курса рубля?
– В 2012 г. россияне стали пятыми по численности туристами: 300 000 человек, 630 000 ночевок. Потом сильнейший кризис, когда мы потеряли около 50%. И до 2016 г. мы не могли восстановить поток – именно из-за экономических и дипломатических проблем. В 2015 г. россияне перешли с 5-го на 10-е место, а в 2016 г., несмотря на теракты, уже вернулись на 8-е место. В 2017 г., даже несмотря на то, что у нас была сильная прибавка по международным туристам (+19%), россияне вышли на 7-е место.
– Россияне в прошлом нередко наводили шуму на Лазурном берегу: то тратили безумные деньги в ночных клубах, то, наоборот, появлялась информация, что кто-то сбегал, не заплатив. Наши соотечественники больше не создают вам имиджевых проблем?
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