Самые большие яхты мира
В топ-10 рейтинга Boat International – яхты Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Андрея Мельниченко
На десятом месте в топ-200 самых длинных яхт мира, составленном профильным изданием Boat International, - 141-метровая Yas, принадлежащая одной из королевских семей ОАЭ. Яхта построена на базе корпуса фрегата Королевских военно-морских сил Нидерландов, сошедшего со стапелей в 1978 г., ее перестройкой занималась компания ADM Shipyards. Yas рассчитана на 60 пассажиров и 56 членов экипажа
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Новичок рейтинга - парусная яхта Sailing Yacht A, построенная по заказу председателя совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко. Судно длиной 143 м, оснащенное тремя углеродными мачтами высотой около 100 м, стало крупнейшим в мире парусником. Sailing Yacht A спущена на воду в 2017 г. Автором дизайна стал Филипп Старк, ранее придумавший для Мельниченко его первую лодку - моторную А
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Восьмое место занимает старейшее в топ-10 судно - 145-метровая El Mahroussa, спущенная на воду в 1865 г. Позже яхта неоднократно перестаивалась, последняя кардинальная реконструкция случилась в 1950 г. Сейчас El Mahroussa служит президентской яхтой и обычно находится на стоянке в Александрии в ведении египетского Военно-морского флота
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147-метровая яхта Prince Abdulaziz построена по заказу короля Саудовской Аравии Абдаллы в 1984 г. и после его смерти принадлежит королевской семье. Это абсолютный рекордсмен своего времени: судно долгое время было не только самым длинным в мире, но и самым дорогим, его постройка обошлась в $184 млн. Одна из главных особенностей интерьера - большое лобби на главной палубе, которое повторяет интерьер «Титаника»
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Следующая в рейтинге яхта - Topaz - длиннее Prince Abdulaziz на символические 25 см. Topaz построена на верфи Lürssen в 2012 г. по дизайну знаменитого архитектора Тима Хейвуда, спроектировавшего в том числе Al Mirqab, в 2009 г. признанной на премии World Superyacht Awards лучшей яхтой года
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Номер пять в списке самых длинных яхт мира - Al Saïd, принадлежащая султану Омана Кабусу бен Саиду. Судно длиной 155 и водоизмещением 15 800 т на момент спуска на воду было вторым во величине в мире. Al Saïd оснащена вертолетной площадкой, а также включает кинотеатр и концертный зал, где может разместиться оркестр из 50 музыкантов
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На четвертом месте Dilbar - яхта, по информации СМИ, принадлежащая совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову. 157-метровая Dilbar признана жюри премии World Superyacht Awards лучшей яхтой 2016 г. Dilbar рассчитана на 40 гостей и 80 членов эпипажа, СМИ оценивают ее примерно в $600 млн
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Третья по величине яхта в мире - 162-метровая Dubai, принадлежащая шейху Мохаммеду ибн Рашид аль-Мактуму, правителю эмирата Дубай и премьер-министру ОАЭ. Dubai рассчитана на 24 гостя и включает каюту владельца, пять VIP-номеров и шесть гостевых комнат, все с открытыми балконами. Также на яхте есть бассейн, площадка для барбекю, кинотеатр, дискотека, посадочная площадка для вертолетов, тренажерный зал и гараж для подводной лодки
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Длина Eclipse, построенной по заказу Романа Абрамовича в 2010 г., - 162,5 м. Яхта включает концертный зал, три столовые, кинотеатр, винный погреб, два бассейна, один из которых может быть конвертирован в танцевальную площадку, а также подлодку на 12 мест. Eclipse - лучшая яхта 2011 г. по версии World Superyacht Awards
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Абсолютный рекордсмен последние пять лет - яхта Azzam длиной 180 м. Лодка, предположительно построенная по заказу члена королевской семьи Абу-Даби из ОАЭ, развивает очень высокую скорость - 31,5+ узлов, что делает её не только самой длинной, но и одной из самых быстрых суперъяхт в мире
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