Самые большие яхты мира

Horst Ossinger / DPA / TASS

147-метровая яхта Prince Abdulaziz построена по заказу короля Саудовской Аравии Абдаллы в 1984 г. и после его смерти принадлежит королевской семье. Это абсолютный рекордсмен своего времени: судно долгое время было не только самым длинным в мире, но и самым дорогим, его постройка обошлась в $184 млн. Одна из главных особенностей интерьера - большое лобби на главной палубе, которое повторяет интерьер «Титаника»

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