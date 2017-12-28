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Самые большие яхты мира

В топ-10 рейтинга Boat International – яхты Алишера Усманова, Романа Абрамовича и Андрея Мельниченко
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