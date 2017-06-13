«Туризм – это не просто важный сектор экономики, но еще и инструмент влияния, мягкая сила»

Генеральный директор Atout France Кристиан Мантеи Е. Разумный / Ведомости

Парадокс: страна, в которой нет министерства туризма, является самым популярным туристическим направлением в мире. Речь о Франции – в прошлом году страну посетило примерно 83 млн иностранных туристов, и власти поставили целью к 2020 г. привлечь 100 млн гостей.

За туризм во Франции с 2014 г. отвечает министерство иностранных дел (МИД; в правительстве Эмманюэля Макрона переименовано в министерство Европы и иностранных дел), а непосредственно развитием занимается подчиненное МИДу агентство Atout France. В ведении Atout France как развитие въездного туризма (и для этого агентство пользуется помощью всех посольств Французской Республики), так и регулирование внутреннего туризма, включая сертификацию отелей и лицензирование туроператоров.

Бюджет Atout France в 2017 г. составит 85 млн евро, а совокупный бюджет Франции для продвижения страны как туристического направления за границей (с учетом бюджетов регионов) – около 110 млн евро. То есть привлечение одного иностранного туриста обходится Франции в 1,3 евро, каждый интурист тратит во Франции в среднем 80 евро в день.

Atout France появилось в 2009 г. в результате слияния агентств Maison de la France и ODIT, занимавшихся продвижением Франции за рубежом. Проводил это слияние и разрабатывал стратегию Atout France ветеран французской туриндустрии Кристиан Мантеи, который затем и возглавил агентство. В интервью «Ведомостям» он рассказал, как устроена туристическая индустрия Франции, какие перед ней стоят вызовы и почему для Франции важны российские туристы. В разговоре приняла участие Инесса Короткова, директор Atout France в России и СНГ.

– Во Франции уже четвертый год за туризм отвечает МИД. Почему вы приняли такую систему? Она действительно работает?

Кристиан Мантеи: Эта система работает очень хорошо. Потому что дипломатия, развитие внешнеторговых связей и туризм очень хорошо дополняют друг друга. Эта связь дает нашей дипломатии экономический размах, а политика может развивать экономику. А мы, Atout France, имеем возможность использовать сеть наших посольств, помощь послов для продвижения Франции как туристического направления. Не надо недооценивать медийное влияние туризма – это не просто важный сектор экономики, но еще и инструмент влияния, мягкая сила: когда люди собираются за столом от хорошего шефа, за бутылкой хорошего вина, это облегчает установление контактов.