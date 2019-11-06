«Азиатские гостиничные сети задали Парижу новый уровень»

– Могу рассказать такую историю. Причем любопытно, что она началась в Instagram – к вопросу о проникновении социальных сетей. Я и сейчас проверяю его два раза в неделю, не чаще. А когда это случилось, три года назад, смотрел от силы раз в месяц. И вот я обнаружил, что у меня сообщение от одного джентльмена, о котором я на тот момент не знал. И там написано, что ему обо мне рассказывали и он ищет отель в Париже, потому что ему нужно организовать большое мероприятие. Я ответил, уточнил, что лучше нам общаться по электронной почте, и мы продолжили общение. Выяснилось, что ему нужно 90–100 комнат. Я сказал: «Хорошо, это возможно». Тогда в отеле было 138. На что он ответил, что он купит и остальные. Я уточнил, что он имеет в виду, и оказалось, что он хочет, чтобы отель был предоставлен только ему. На что я ответил – хорошо, но помимо номеров в отеле есть рестораны, в том числе гастрономический, и спа, они приносят много денег, я не могу их просто закрыть, я должен буду включить их среднюю выручку в счет. «Да, да, хорошо, пришлите мне, каков минимум, который мне нужно оплатить». Все это время я ничего не знал о том, что это за клиент. Когда мы договорились о стоимости, он сказал, что готов назвать имя заказчика, но перед этим хочет удостовериться, что все наши сотрудники очень надежные и ответственные, потому что приезд гостей нужно сохранить в большом секрете, и ни одна фотография не должна просочиться в соцсети. Оказалось, что заказчик – Victoria's Secret, и к нам приехали 50 моделей. В 2016 г. у них был показ в Париже.