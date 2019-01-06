Гендиректор Hotel Lutetia: «За четыре года, что мы были закрыты, предложение люксовых отелей в Париже увеличилось на 80%»

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Пресс-служба Hotel Lutetia

За последнее десятилетие сегмент люксовых отелей в Париже радикально изменился: во французской столице появились роскошные гостиницы азиатских сетей Mandarin Oriental и Peninsula, пришел прославившийся в Женеве бренд La Reserve, открылись после реконструкций стоимостью сотни миллионов евро знаменитые Ritz Paris и Hôtel de Crillon. Последняя в череде обновленных люксовых гостиниц Парижа – Lutetia, которая начала принимать гостей летом 2018 г. после перестройки, продолжавшейся четыре года и обошедшейся в 200 млн евро.

Lutetia входила в группу Concord Hotels (наряду с Hôtel de Crillon и Hôtel du Louvre в Париже, Hôtel Martinez в Каннах и др.), принадлежавшую семье производителей шампанского Taittinger. Наследники не смогли договориться о том, как руководить разросшейся группой, и все активы – и шампанское, и отели – пришлось продать по частям разным владельцам. Новые владельцы Lutetia – израильская девелоперская группа Alrov – решили превратить сумрачный четырехзвездочный отель в залитый солнцем пятизвездочный, который сможет претендовать на высшую категорию гостиниц во Франции – Palace (в Париже 11 таких отелей). И бюро архитектора Жан-Мишеля Вильмота отлично справилось с задачей: теперь Lutetia – гостиница, в которой все пронизано светом: окна предусмотрены даже для бассейна, оборудованного в цокольном этаже.

Маленькая, но важная для постояльцев деталь: абсолютно во всех номерах отеля (а не только в люксах) есть внутренние двери, отделяющие спальню от прихожей и ванной – либо распашные, либо сдвижные. Межкомнатные двери сделаны, чтобы обеспечить дополнительную тишину и приватность гостям, а сдвижные или распашные – чтобы облегчить и ускорить работу уборщиц. По этой же причине все кровати в отеле – с сервоприводами: при нажатии на секретную кнопку они поднимаются, и можно пылесосить, не сгибаясь в три погибели. Ведь «уборщица – это самая героическая профессия в отеле», уверен генеральный директор Lutetia Жан-Люк Кусти. Кусти – ветеран Lutetia: он руководил этим отелем, еще когда он принадлежал семье Тэттанже, а после того как Lutetia закрылась на реконструкцию, уехал в Биарриц, чтобы возглавить Hôtel du Palais (единственный Palace на атлантическом побережье Франции). Но по предложению новых владельцев Lutetia в июле 2017 г. Кусти вернулся в Париж с задачей вывести ее в число лучших гостиниц французской столицы.

– Среди вопросов, которые я собирался вам задать, был и такой: сохранились ли у вас отношения с семьей Пьер-Эмманюэля Тэттанже, которая в 2007 г. выкупила фамильную марку шампанского? Но в своем номере я обнаружил шампанское Taittinger, и не простое, а etxra-brut урожая 2008 г., сделанное специально для вашего отеля. Поздравляю – высокий класс!

– Спасибо! Да, исторические связи у нас сохранились. Например, наш директор по продажам, ответственная за российский рынок, ездила на чемпионат мира в Россию, приглашала клиентов в лаунж Taittinger, который был организован в Москве во время ЧМ (Taittinger – официальное шампанское FIFA. – «Ведомости»). Нам нужно объяснять россиянам, чем выделяется левый берег Сены, – они не очень хорошо это знают.

– Вы были гендиректором Hôtel Lutetia на протяжении 10 лет, до 2014 г., затем уехали в Биарриц и вернулись в Lutetia в июле 2017 г. Это так и предполагалось – что вы вернетесь, чтобы открыть обновленный отель, – или получилось случайно?

– Отель был закрыт в апреле 2014 г., я оставался в нем еще год – следить, чтобы закрытие прошло гладко и все вопросы, в том числе и социальные, были решены. Затем я нашел работу в Биаррице и на протяжении двух с лишним лет возглавлял Hôtel du Palais. Ну а потом по сути это был новый наем на работу: я встречался с тогдашним президентом компании, мы обсуждали мои задачи. Потому что тогда в моей карьере не было опыта открытия нового отеля. Возможно, другой кандидат понравился бы больше. Но, с другой стороны, нужен был кандидат, который знает дух Lutetia и квартала, знает клиентов-парижан, которые приходили сюда постоянно, и клиентов из других городов и стран.

– До перестройки главными клиентами вашего отеля были французы?

– Нет, американцы – 33%. Затем – французы и латиноамериканцы, в первую очередь бразильцы. После реновации доля американцев выросла до 50%, и также выросла доля латиноамериканцев, которые очень хорошо знают левый берег. Французы – 8–9%. Портрет клиентов остался похожим, хотя из-за того, что у нас появились спа и бассейн, теперь больше клиентов приезжают на отдых и меньше – на семинары. Мы были четырехзвездочным отелем, теперь мы сертифицированный пятизвездочный отель и претендуем на то, чтобы получить категорию Palace.

– Как отелю присваивается эта категория?

– Новый отель, претендующий на категорию Palace, должен проработать год. В нашем случае, так как Lutetia открылась после реновации, – полгода. После чего отель заполняет анкету, где отражается большое количество показателей: в нем должно быть не меньше 2,3 сотрудника на номер, должны быть бассейн, спа и проч. Плюс отель должен удовлетворять большому количеству нематериальных критериев – история, атмосфера и проч.

Комиссия по аттестации на категорию Palace создана по инициативе Atout France [подразделения МИД Франции, ответственного за развитие туризма], но состоит не только из отельеров, но также архитекторов, представителей мира культуры и искусства. Так как отели категории Palace – в первую очередь про то, какое впечатление они оставляют у клиентов, а не про собственно гостиничный бизнес. Члены комиссии посещают отель дважды, персонал отеля проводит презентацию, после чего комиссия голосует, соответствует ли отель уровню Palace.