«Единственный исторический предмет, который мы оставили, – хрустальная люстра Baccarat»

Генеральный менеджер Hotel Martinez Алессандро Креста рассказывает, что изменилось в отеле после реконструкции и почему ему было решено вернуть историческое имя

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Генеральный менеджер Hotel Martinez Алессандро Креста P. Muller

В Каннах после реконструкции стоимостью 150 млн евро открылся один из самых знаменитых отелей города. По сути, это новый отель, который тем не менее вернул себе историческое имя – Hotel Martinez. Открытый в 1929 г. Эмманюэлем Мартинезом, Hotel Martinez стал одним из тех гранд-отелей, создавших репутацию Каннов как летнего туристического направления. После окончания Второй мировой войны отелем Martinez более 50 лет владела и управляла семья виноделов Тэттанже. Но с начала XXI века Hotel Martinez трижды поменял владельцев: сначала наследники Тэттанже продали его (в составе всего гостиничного и шампанского бизнеса) американскому инвестфонду, который перепродал отель фонду люксембургскому. После этого Hotel Martinez перешел под управление американской гостиничной группы Hyatt и стал называться Grand Hyatt Cannes Hotel Martinez. Но после реновации было решено вернуть ему историческое имя.

О том, как изменился отель, «Ведомостям» рассказал генеральный менеджер Hotel Martinez Алессандро Креста.

– Вам одновременно пришлось осуществлять реновацию, ребрендинг и перепозиционирование вашего отеля. Как вы это пережили?

– (Смеется.) То что мы сделали, правильнее называть не реновацией, а перестройкой, так как мы действительно перестроили все в отеле. Мы снесли все – остались только несущие железобетонные стены – и все построили заново, переделали общественные зоны. На месте, где у нас сейчас ресторан и где мы сервируем завтраки, раньше был бар. А перед отелем был бассейн. Теперь мы разбили на этом месте сад, сделали новый вход в отель… То есть проделали очень большую работу. И вернули отелю историческое имя – Hotel Martinez, которое он носил с 1929 г.

Что касается того, как мы это пережили, – благодаря нашей команде. Если бы вся команда не работала как единое целое, сделать это было бы невозможно. Мы начали работы в ноябре 2016 г. В мае 2017 г. мы открыли обновленную часть отеля. Но с октября 2017 г. и по май 2018 г. весь отель был закрыт для перестройки основной части.

– Как вы поступили с персоналом отеля в то время, как он был закрыт на перестройку?

– По французскому законодательству мы не имели права уволить сотрудников, так что продолжали платить им зарплату. Кто-то сидел дома – для них это оказался оплачиваемый отпуск, – но сотрудники администрации продолжали работать, например над ребрендингом.