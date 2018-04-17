Что можно купить на первом аукционе мебели и предметов интерьера Ritz Paris

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Как и в остальные пространства отеля, в главный люкс Suite Imperiale после реставрации вернулась большая часть мебели из исторической обстановки Ritz Paris

После масштабной реконструкции, длившейся более 3,5 г., парижский отель Ritz открыл свои двери для постояльцев весной 2016 г. Стоимость реконструкции значительно превысила первоначально планируемые $100 млн – по данным The New York Times, она уже достигла $400 млн (отель Ritz Paris состоит из нескольких присоединенных строений, здание на улице Камбон до сих пор не открыто). Этот бюджет ушел на полное техническое переоснащение отеля и его частичную перепланировку, а также реставрацию исторической мебели и предметов интерьера. «Нам нужно было модернизировать все, от напора воды до системы кондиционирования воздуха. Теперь мы предоставим нашим гостям все последние достижения техники, – рассказывал «Ведомостям» генеральный менеджер Ritz Paris Кристиан Бойенс. – Иначе не имело никакого смысла закрывать отель на 3,5 г.».

Начав реконструкцию, Ritz Paris не распродавал мебель, подчеркивал Бойенс: «Историческая мебель заняла 124 контейнера – мы ее отреставрировали, и теперь она возвращается на свои места». В реконструированном Ritz Paris уменьшилось число номеров (142 против прежних 159, из них ровно половина – люксы), и в обновленных пространствах нашлось место не для всего. Излишки выставлены на аукцион, который с 17 по 21 апреля проводит в Париже аукционный дом Artcurial.