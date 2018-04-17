Стиль жизни / Люкс

Что можно купить на первом аукционе мебели и предметов интерьера Ritz Paris

Французский отель выставил на торги около 3500 лотов
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После масштабной реконструкции, длившейся более 3,5 г., парижский отель Ritz открыл свои двери для постояльцев весной 2016 г. Стоимость реконструкции значительно превысила первоначально планируемые $100 млн – по данным The New York Times, она уже достигла $400 млн (отель Ritz Paris состоит из нескольких присоединенных строений, здание на улице Камбон до сих пор не открыто). Этот бюджет ушел на полное техническое переоснащение отеля и его частичную перепланировку, а также реставрацию исторической мебели и предметов интерьера. «Нам нужно было модернизировать все, от напора воды до системы кондиционирования воздуха. Теперь мы предоставим нашим гостям все последние достижения техники, – рассказывал «Ведомостям» генеральный менеджер Ritz Paris Кристиан Бойенс. – Иначе не имело никакого смысла закрывать отель на 3,5 г.».

Начав реконструкцию, Ritz Paris не распродавал мебель, подчеркивал Бойенс: «Историческая мебель заняла 124 контейнера – мы ее отреставрировали, и теперь она возвращается на свои места». В реконструированном Ritz Paris уменьшилось число номеров (142 против прежних 159, из них ровно половина – люксы), и в обновленных пространствах нашлось место не для всего. Излишки выставлены на аукцион, который с 17 по 21 апреля проводит в Париже аукционный дом Artcurial.

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