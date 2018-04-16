Как менялся самый знаменитый отель в мире

Vincent Leroux / Ritz Paris Hotel

Реновацию в отеле проводили много раз, но лишь ради кардинального обновления в 2012–2016 гг. отель закрывался полностью. За эти годы в здании провели полное техническое переоснащение отеля и частичную перепланировку, оставив неизменным многие культовые места, например бар «Хемингуэй», названный в 1994 г. в честь писателя, любившего проводить здесь время

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