Стиль жизни / Люкс

Как менялся самый знаменитый отель в мире

За 120 лет истории в Ritz Paris обновлялось техническое оснащение, но стиль всегда сохранялся
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