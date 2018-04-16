Как менялся самый знаменитый отель в мире
За 120 лет истории в Ritz Paris обновлялось техническое оснащение, но стиль всегда сохранялся
Ritz Paris, один из самых знаменитых отелей мира, открылся в 1898 г. К основному зданию на Вандомской площади дважды присоединяли соседние, отель перестраивался внутри. Но фасад здания датируется 1686 г., когда особняк по заказу Людовика XIV возвел архитектор Жюль Ардэуен-Мансар
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Реновацию в отеле проводили много раз, но лишь ради кардинального обновления в 2012–2016 гг. отель закрывался полностью. За эти годы в здании провели полное техническое переоснащение отеля и частичную перепланировку, оставив неизменным многие культовые места, например бар «Хемингуэй», названный в 1994 г. в честь писателя, любившего проводить здесь время
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Главная лестница отеля не менялась. Зона регистрации, комната с потолками высотой 3,05 м и мезонином над ней, была преобразована в пространство с 5,5-метровыми потолками
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До реновации в Ritz Paris было 106 номеров и 56 люксов, окна 12 из них выходили на Вандомскую площадь. Сейчас в отеле 142 номера – 71 обычный и 71 люкс. На фото: Габриэль Шанель на балконе отеля; люкс «Мансарда», расположенный на верхнем этаже, 2017 г.
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Интерьер бара Bar Vendôme практически не менялся с течением времени
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Внутренний двор отеля, где раньше располагался ресторан, трансформировали в сад. Проект разрабатывал французский ландшафтный архитектор Жан Мюс (Jean Mus), решивший оформить его в стиле садов Версаля
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На момент открытия в 1898 г. Ritz Paris был первым отелем в мире, в котором ванной был оборудован каждый номер. Ванным комнатам и сейчас уделили особое внимание, оборудовав их подогреваемым полом, двумя раковинами и самыми продвинутыми душевыми кабинами
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Стилистику номеров практически не меняли, только сделали более легкой. На фото: спальня в главном люксе отеля Suite Imperiale в 80-е и после реновации
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Гостиная в Suite Imperiale до и после реновации
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Люкс Windsor назван в честь герцога и герцогини Виндзорских, бывших частыми гостями отеля. В отделке номера использованы оттенки сиреневого – любимого цвета герцогини
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Флагманский ресторан отеля – L’Espadon. После реновации его шефом (а также шеф-поваром всего отеля) стал Николя Саль, ресторан получил две звезды гида Michelin (из максимальных трех)
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Бассейн, как и многие публичные пространства, изменился не сильно: цветовая гамма стала светлее, отделка – лаконичнее
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