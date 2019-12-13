Управляющий The Lodge at Blue Sky: «Мы – единственный курорт с профессиональной вискикурней»
Мультимиллионер из Юты Майк Филлипс вложил часть своего состояния в курорт неподалеку от Парк-сити – крупнейшей горнолыжной зоны в США, где проходила часть соревнований Олимпиады-2002. Филлипс купил 1400 га девственной природы – часть долины с горным ручьем – и 13 лет выбирал гостиничную сеть, которая сможет создать на этой территории камерный курортный отель.
За это время Филлипс познакомился с Дэйвом Перкинсом, основателем компании High West Distillery, который искал место для расширения своего бизнеса. Вода из ручья Филлипса Перкинсу очень понравилась, и в 2015 г. здесь начала работать новая вискикурня High West Distillery. (В 2016 г. Перкинс продал свой бизнес глобальной компании Constellation Brands за $160 млн, по данным WSJ.) Так что The Lodge at Blue Sky, возможно, единственный курорт в мире, на территории которого находится профессиональная вискикурня.
А потом Филлипс познакомился с руководителями сети Auberge Resorts Collection, которая родилась из ресторана Auberge du Soleil в долине Напа. Ресторан стал столь популярен у богатых жителей Сан-Франциско и туристов, что его владельцы построили рядом гостевые дома. А затем – роскошный отель. Так в 1998 г. родилась новая сеть Auberge du Soleil Collection, отличительная особенность которой – камерный размер отелей: не меньше 40 номеров (чтобы владельцы могли зарабатывать деньги) и не больше 100 (чтобы гости ощущали приватность). К настоящему моменту 19 курортов Auberge du Soleil работают на трех континентах – в Калифорнии, Колорадо, Коста-Рике, на Фиджи и т. д.; до 2027 г. должны быть открыты еще 10, включая Санкт-Мориц, Марракеш и Гавайи.
Фишка Auberge du Soleil – в наименовании своих курортов: сперва всегда обязательно указывается название курорта, а только потом – название сети (в то время как у классических сетевых отелей первым всегда стоит бренд сети). Основатели Auberge du Soleil говорят, что так они подчеркивают индивидуальность каждого своего курорта. И проводят аналогии с семьей, члены которой носят одну фамилию, но первым всегда указывают свое имя.
У самого юного члена этой семьи – The Lodge at Blue Sky – 46 номеров в трех корпусах: «Земля», «Ручей» и «Небо». Плюс юрта со всеми удобствами, разбитая на холме в отдалении от основных строений. Журнал Forbes Traveller назвал запуск The Lodge at Blue Sky «главным открытием весны» 2019 г. Но, как водится в девелопменте, сроки окончания строительства, начатого в 2017 г., сдвинулись: курорт принял первых гостей летом этого года – компания Mercedes-Benz выбрала The Lodge at Blue Sky базой для первой ездовой презентации своего флагманского внедорожника GLS.
Стюарт Кэмпбелл, создававший концепцию всего курорта The Lodge at Blue Sky в должности главного операционного директора, рассказал в интервью журналу All Roads North, что команда курорта попробует воссоздать феномен dude ranch – богатых горожан, которые в 20-e гг. XX в. полюбили приезжать на ранчо Дикого Запада, где пасли скот местных фермеров, воображая себя ковбоями. И среди прочего поспособствовали своими деньгами формированию элитарного курорта «Джексон Хоул» в Вайоминге. Только у гостей The Lodge at Blue Sky из развлечений будет не только верховая езда, но и горные велосипеды, хелиски, беговые лыжи, рыбалка, стендовая стрельба, достойные рестораны и, конечно, местный виски. И еще одно конкурентное преимущество The Lodge at Blue Sky – международный аэропорт Солт-Лейк-Сити, который находится всего в 45 минутах езды от курорта.
Первым генменеджером отеля The Lodge at Blue Sky стал Джо Огди – профессиональный отельер, который начинал свою карьеру в Four Seasons, а затем на бутиковых люксовых курортах.
– The Lodge at Blue Sky – это курорт, где гости могут наслаждаться роскошью в окружении дикой природы. На протяжении многих лет американский Запад с его огромными пространствами олицетворял для людей свободу и притягивал их. Наш курорт – люксовый, но в современном прочтении, без шкур животных на полу и без рогов на стенах, с архитектурой, органично вписанной в ландшафт.
– В марте 2018 г. Я был временным генменеджером курорта Calistoga Ranch Auberge Resorts Collection в долине Напа. Руководители проекта и его владелец Майк Филлипс нашли меня и сделали предложение.
– Да, решение далось мне очень легко – я люблю горы. Калифорния – прекрасное место, но там слишком много людей, а здесь у меня офис на природе, и я могу заниматься тем, что я люблю.
– Да. Мы закончили работы в мае этого года, в начале июня приняли первую группу гостей, а затем приехал Mercedes – для проведения теста новой машины.
Люксы с видом на ручей Александер-крик – самые приватные. Номера в корпусе «Земля» больше подходят для семей с детьми – их можно объединять. Главная фишка номеров «Небо» – прекрасный вид на горы и небо. Плюс мы поставили одну юрту со всеми удобствами на холме и хотим поставить еще одну – еще выше.
– Если вы подниметесь вот на тот холм, то увидите внизу каньон. Он предназначен в первую очередь для верховых прогулок. Дизайн стрельбища делал специалист из Швеции: там шесть постов по три позиции, с которых можно упражняться в стрельбе по разным типам мишеней, плюс еще два поста по пять – в сумме почти 30 постов. Эти активности появились 4–6 лет назад – еще до строительства жилых корпусов.
Также у нас на территории есть два горных озера, которые образуются весной, когда тает снег. Летом они высыхают – насколько быстро, зависит от того, сколько зимой выпадает снега. Посмотрим, если этой зимой снега будет много, разобьем пляж.
Верхняя точка нашего курорта – 300 м [над уровнем основных строений], зимой мы устраиваем хелиски с вершины. Или любители поднимаются наверх пешком на специальных горных лыжах, а затем спускаются вниз. Рыбалка в ручье возможна и зимой, и летом.
– Конечно, и в Парк-сити, и в Дир-Вэлли. Мы не позиционируем себя как курорт ски ин/ски аут, как St. Regis, но мы часть Парк-сити, потому что находимся на разумном расстоянии от него, чтобы наши гости могли кататься там каждый день. Мы сделаем там лаундж для наших гостей. Но в отличие от курорта ски ин/ски аут мы предлагаем нашим гостям гораздо больше вариантов отдыха.
– Парк-сити – это сформировавшееся туристическое направление, крупнейшая горнолыжная зона в США. Здесь есть трассы для людей любого уровня подготовки – от новичков до экспертов, здесь очень комфортно семьям с детьми. А из-за того что зона катания очень большая, трассы не переполнены людьми. Дополнительный плюс региона – наличие зоны катания Дир-Вэлли с трассами для новичков и лыжников среднего уровня; плюс уровень сервиса там выше, чем на большинстве курортов, ресторанное и барное предложение отличное.
– Refectory находится на территории вискикурни и ею управляет High West. Эта компания теперь принадлежит группе Constellation, она наладила прекрасную дистрибуцию, а для нас Constellation стала отличным партнером. По мере того как они растят бренд High West, повышается и наша узнаваемость. И мы оказались единственным курортом с профессиональной вискикурней на территории. (Смеется.)
В нашем ресторане мы готовим более рафинированные блюда, используем органические фермерские продукты, закупаем так много местных продуктов, как это возможно. Наш шеф родом из Санта-Круз, Калифорния, но последние 25 лет проработал в Нью-Йорке. Ресторан Tavern открылся для публики только в июне, конечно, мы рассчитываем, что со временем он станет отдельной целью для приезда гостей.
– Да. Этот округ довольно богат. Летом в Солт-Лейк-Сити жарко, а мы находимся на 100 м выше, т. е. мы – хорошее место, чтобы сбежать от городского зноя. И мы рассчитываем на жителей Сан-Франциско и Лос-Анджелеса – для них летом мы будем отличным вариантом для уикенда.
Каждое наше предложение дополняет друг друга: ресторан дополняют номера, номера – спа, спа – различные физические активности... Мы ожидаем, что в ресторане у нас будет 70% гостей из числа постояльцев и 30% – местные жители. В спа – 90% постояльцев. Мы полагаем, что летом у нас будет много гостей с Западного побережья США. И гостей из Европы, которые приезжают в американские национальные парки: мы – отличное место, чтобы остановиться после перелета на день-другой, прежде чем отправиться в Йеллоустоун и далее.
– Летний. На зиму мы тоже рассчитываем, но зимой тут два главных развлечения – хайкинг и хелиски. Летом их намного больше. Но работать мы будем круглый год.
– 127 человек, т. е. почти три человека на номер. Большая часть из Солт-Лейк-Сити и Парк-сити, а также населенных пунктов в округе. Но также у нас работают люди с других курортов – из Калифорнии, из Мексики.
– Этот проект – его страсть: мы общаемся каждый день, Майк Филлипс живет в Парк-сити и приезжает сюда три-четыре раза в неделю. Хотя его главный бизнес – Phillips Edison & Company (PECO), крупнейшая в США сеть овощных торговых центров. Плюс фонд, который инвестирует в недвижимость.
– У сети есть общая клиентская база. Прелесть Auberge Resorts в том, что каждый отель коллекции индивидуален. Для меня важно, что мы можем строить бренд The Lodge at Blue Sky с помощью Auberge Resorts. Для гостей Auberge Resorts важно, что они приезжают к нам и могут выбрать номера из трех разных концепций.
– Конечно, я катаюсь! В первой половине этого года провел на лыжах дней 40. Если кто-то из гостей захочет подняться со мной на лыжах на вершину, а затем спуститься оттуда – с радостью приглашу. Это будет очень впечатляюще!