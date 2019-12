Управляющий The Lodge at Blue Sky: «Мы – единственный курорт с профессиональной вискикурней»

Стюарт Кэмпбелл, создававший концепцию всего курорта The Lodge at Blue Sky в должности главного операционного директора, рассказал в интервью журналу All Roads North, что команда курорта попробует воссоздать феномен dude ranch – богатых горожан, которые в 20-e гг. XX в. полюбили приезжать на ранчо Дикого Запада, где пасли скот местных фермеров, воображая себя ковбоями. И среди прочего поспособствовали своими деньгами формированию элитарного курорта «Джексон Хоул» в Вайоминге. Только у гостей The Lodge at Blue Sky из развлечений будет не только верховая езда, но и горные велосипеды, хелиски, беговые лыжи, рыбалка, стендовая стрельба, достойные рестораны и, конечно, местный виски. И еще одно конкурентное преимущество The Lodge at Blue Sky – международный аэропорт Солт-Лейк-Сити, который находится всего в 45 минутах езды от курорта.