Управляющий The Lodge at Blue Sky: «Мы – единственный курорт с профессиональной вискикурней»

А потом Филлипс познакомился с руководителями сети Auberge Resorts Collection, которая родилась из ресторана Auberge du Soleil в долине Напа. Ресторан стал столь популярен у богатых жителей Сан-Франциско и туристов, что его владельцы построили рядом гостевые дома. А затем – роскошный отель. Так в 1998 г. родилась новая сеть Auberge du Soleil Collection, отличительная особенность которой – камерный размер отелей: не меньше 40 номеров (чтобы владельцы могли зарабатывать деньги) и не больше 100 (чтобы гости ощущали приватность). К настоящему моменту 19 курортов Auberge du Soleil работают на трех континентах – в Калифорнии, Колорадо, Коста-Рике, на Фиджи и т. д.; до 2027 г. должны быть открыты еще 10, включая Санкт-Мориц, Марракеш и Гавайи.