Управляющий Belmond Cadogan Hotel: «Рождество теперь высокий сезон для отелей в Лондоне»

– Да, мы их не отделяем – люди работают в одной команде. (Хотя отбор работников для ресторана проводил сам Адам.) Мы верим, что наличие авторского ресторана при отеле укрепит наши позиции и создаст для нас дополнительный бренд. У Адама это третий ресторан в Лондоне: один на востоке города, один в центре города – в Ковент-Гардене, – и вот теперь тут, в Челси; все три непохожи друг на друга. Это место непростое для ресторанного бизнеса, потому что мы находимся посередине Слоун-стрит и на удалении от ее загруженных южной [Слоун-сквер] и северной [Найтсбридж] оконечностей. Но мы верим, что сможем создать новую ресторанную дестинацию. А в том, что мы находимся в правильном месте для люксового отеля, у нас сомнений нет: мы – в центре Челси, с нами соседствуют резиденции Cadogan Estate, в районе очень интересный микс иностранцев, чьи дети учатся в близлежащих школах. Учителя теперь рекомендуют наш отель родителям для встреч. Что, как мне кажется, должно очень нравиться нашим гостям, потому что проживание в отеле, который любят местные жители, сразу погружает вас в локальную среду.