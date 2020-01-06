Управляющая Al Bustan Palace: «Будущее туриндустрии Омана – очень светлое»

Все началось в 1985 г., когда Оман принимал саммит стран Персидского залива. Чтобы достойно принять своих собратьев – правителей соседних стран и их делегации, султан Омана Каббус задумал построить роскошный дворец (который в будущем можно было бы превратить в роскошный отель). Рассказывают, что султан лично выбрал залив с пляжем протяженностью 1 км неподалеку от столицы, Маската. Но вот незадача – там располагалась рыбацкая деревушка Аль Бустан, посредине которой возвышалась 38-метровая скала. Но это ли проблема для абсолютного монарха? Султан распорядился построить новую деревню для своих подданных на противоположном конце залива, скала была взорвана, а на ее основании была построена девятиэтажная восьмиугольная башня. На каждой из восьми сторон восьмого этажа были созданы идентичные 300-метровые люксы – для восьми глав государств Персидского залива. А с двух сторон башни были пристроены два симметричных крыла – для официальных делегаций. Высота купола, который накрывает лобби отеля, – те же самые 38 м (на 3 м выше, чем Тадж-Махал), лобби украшает 18-метровая хрустальная люстра весом 5,5 т. Султан подошел к организации пространства системно, и среди прочего при отеле был построен концертный зал на 628 мест, который стал домом для Королевского симфонического оркестра, созданного в том же 1985 г. (здание Королевской оперы Маската было открыто только в 2011 г.).