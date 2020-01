Управляющая Al Bustan Palace: «Будущее туриндустрии Омана – очень светлое»

– Мне очень повезло попасть сразу после учебы в The Ritz-Carlton – и вот я уже 21 год в этой компании. Это были очень богатые на события годы: каждые два-три года я меняла отель и увидела мир благодаря лучшей гостиничной компании мира; мне повезло найти партнера, который разделил мою карьеру. Действительно, теперь люди предпочитают менять компании, но я всегда чувствовала, что The Ritz-Carlton мне очень подходит, и никогда не смотрела на сторону. Благодаря The Ritz-Carlton я увидела прекрасные места и теперь работаю в прекрасном месте – в Al Bustan Palace.