Ахмед аль-Махризи: Мы надеемся, что прирост туристов в Оман будет 10% в год

– Когда в 2003 г. султан распорядился создать министерство туризма в стране, это уже означало открытие границ. Но мы не сделали этого сразу, потому что сначала хотели убедиться в эффективности нашей новой системы [выдачи электронных виз и безопасности]. Например, для дипломатических работников из России у нас безвизовый режим, но такие условия у нас далеко не со всеми странами. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом насчет отмены визового режима с обеих сторон. В России мы тоже планируем выйти на такой уровень, но пока для оманцев въезд в Россию требует значительных усилий.