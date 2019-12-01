Ахмед аль-Махризи: Мы надеемся, что прирост туристов в Оман будет 10% в год
Современная история Султаната Оман началась 23 июля 1970 г., когда султан Саид бен Таймур был вынужден отречься от власти в пользу своего сына, 29-летнего Кабуса. Молодому самодержцу в наследство досталась бедная и раздираемая противоречиями страна, в которой было всего три государственные школы (только для мальчиков) и лишь одна больница на 12 коек, рассказывает Анна Бужи в книге This is Oman. Султан, закончивший британскую военную академию Sundhurst и после этого служивший в британском пехотном батальоне в Германии, решил модернизировать страну.
Нефтяные сверхдоходы, вскоре обрушившиеся на страны Персидского залива, и Оман в частности, пришлись очень кстати и позволили с успехом осуществить задуманное: спустя 40 лет после прихода к власти султана Кабуса в стране работало больше 1000 бесплатных школ для мальчиков и девочек, в которых училось больше 500 000 детей плюс появилось 350 частных школ, где училось еще 100 000 детей; в Университете имени султана Кабуса, открывшемся в 1986 г., обучалось 15 200 студентов, указывает Бужи. К 2010 г. в стране появилось 60 госпиталей и 242 медицинских центра на 5600 коек, а 10 км дорог с твердым покрытием, существовавших в султанате в 1970 г., превратились в 126 000 км.
Оманцы поверили, что султан Кабус ведет их в светлое будущее, и отреагировали резким ростом рождаемости: в 2010 г. в стране насчитывалось 2 млн местных жителей и 800 000 экспатов, в 2017 г. – уже 2,5 млн местных и 2,1 млн иммигрантов. По данным CIA Factbook, в 2017 г. 48% населения страны было моложе 25 лет.
Султан Кабус решил дать своим молодым подданным новые знания и профессии, востребованные в глобальном мире. Одним из приоритетов султана стал туризм – ведь страна, находящаяся на берегу Индийского океана, может похвастаться гораздо более разнообразным ландшафтом и более мягким климатом, чем другие арабские страны Персидского залива. Плюс Оман имеет действительно многовековую историю благодаря тому, что находится на пересечении торговых путей из Европы и Африки в Азию и обратно.
Но создание современной туристической инфраструктуры в Омане оказалось делом небыстрым. С конца 80-х гг. XX в. в султанате стали открываться отели международных сетей, а бурное развитие внутреннего и международного туризма началось уже в XXI в. В 2003 г. по указу султана в стране появилось отдельное министерство туризма, в 2018 г. был образован холдинг Oman Aviation Group, объединивший авиакомпанию Oman Air, новый международный аэропорт Маската, открывшийся в том же 2018 году, и международный аэропорт курорта Салала. Одновременно Оман радикально упростил визовый режим для граждан 80 государств, в том числе для России, – теперь визу можно оформить заранее онлайн или получить в аэропорту по прилету. В этом году Оман рассчитывает принять 15 000 туристов из России – и это только начало, рассказал «Ведомостям» министр туризма султаната Ахмед аль-Махризи.
– Мы потратили около пяти лет, разрабатывая совершенно новую систему обеспечения полной безопасности в нашей стране. Султан приказал «сделать Оман открытым миру», и отмена визового режима для 80 стран – первый шаг на этом пути. Дальше мы планируем упростить визовую систему для других государств. Мы изначально понимали, что, приняв решение открыть границы, мы рискуем потерять безопасность, именно поэтому мы укрепляем эту сферу всеми возможными способами.
– Когда в 2003 г. султан распорядился создать министерство туризма в стране, это уже означало открытие границ. Но мы не сделали этого сразу, потому что сначала хотели убедиться в эффективности нашей новой системы [выдачи электронных виз и безопасности]. Например, для дипломатических работников из России у нас безвизовый режим, но такие условия у нас далеко не со всеми странами. Сейчас мы ведем переговоры с Европейским союзом насчет отмены визового режима с обеих сторон. В России мы тоже планируем выйти на такой уровень, но пока для оманцев въезд в Россию требует значительных усилий.
– Не могут, им нужна виза. Но мы понимаем Россию: страна беспокоится о своей безопасности и мы уважаем такое решение.