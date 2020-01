Вирхилио Мартинес: «​Для Перу кухня – это как нефть или добыча золота»

Десятка лучших из Лимы

Мода на кухню стран Латинской Америки, и в частности Перу, отчасти простимулирована британским журналом Restaurant Magazine (издательский дом William Reed Business Media). Сначала эксперты издания стали включать латиноамериканские заведения в глобальный рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, а затем и вовсе выделили отдельный топ – Latin America’s 50 Best Restaurants. Первый список ведущих ресторанов на континенте составили в 2013 г. С тех пор его возглавляли только заведения Лимы. Пионером стал Astrid & Gastón, а через год его сменил Вирхилио Мартинес и его Central. В 2017 г. Мартинес опустился на 2-е место, уступив звание Maido Митсухару Тсумуры – шефу японского происхождения, готовящему кухню никкей.

Успех лидеров вдохновил остальных – последние пять лет в Лиме бум ресторанных открытий. И количество не исключает качества: в первом Latin America’s 50 Best Restaurants было семь перуанских заведений, а в рейтинге за 2019 г. – уже десять.