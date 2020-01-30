Вирхилио Мартинес: «​Для Перу кухня – это как нефть или добыча золота»

– Это реальность, в которой мы живем. Около 90% посетителей в Central – иностранцы. Неравенство есть почти в любой стране. И во всем мире – по сравнению с некоторыми регионами возможность принимать душ два раза в день уже большая привилегия. Но фокусироваться именно на этом, на мой взгляд, неправильно. Важно думать о том, что можешь сделать именно ты. Мы можем продвигать перуанскую кухню, перуанскую культуру. Раньше, когда я был моложе, я часто чувствовал вину за то, что оказался в более привилегированном положении, чем другие. Что у меня есть возможность учиться, уехать за границу, работать в замечательных местах. Затем – что я открыл ресторан, который могут себе позволить только богатые люди. Но такие мысли сами по себе не ведут к чему-то хорошему. Думать надо не об этом, а о том, что реально ты можешь сделать. Я знакомлю с перуанской культурой людей, которые ходят в мои рестораны. Мы создали ассоциацию шеф-поваров и продвигаем нашу кухню. Мы изучаем культуру и природу, вовлекаем в это людей, в том числе местных жителей. Мы делаем дело, в которое верим. Не просто ради денег, а создавая вокруг него правильное пространство. Для многих из тех, кто присоединился к нашей команде, жизнь стала намного лучше, чем раньше.