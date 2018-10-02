Ресторан Евгения Чичваркина получил звезду Michelin

Описывая кухню ресторана Hide в исполнении шефа Олли Дабу, гид Michelin называет ее «произведением искусства» Hide

Лондонский ресторан Евгения Чичваркина Hide получил звезду гида Michelin. Признание Michelin ресторан заслужил меньше чем через полгода работы — он открылся весной 2018 г. Для шеф-повара заведения Олли Дабу это не первая звезда Michelin, ранее он удостаивался награды за работу своего именного ресторана Dabbous.

Hide — совместный проект Евгения Чичваркина, Тимура Артемьева (бывший партнер Чичваркина по «Евросети») и шеф-повара и ресторатора Олли Дабу. Инвестиции в его открытие могут составлять 20 млн фунтов, писала The Evening Standart. О планах открыть в Лондоне ресторан Чичваркин рассказывал прессе с 2014 г. Чичваркин живет в Лондоне с 2008 г., куда переехал после продажи своей доли в «Евросети» Александру Мамуту. В 2010 г. он основал виноторговую компанию Hedonism Drinks, а в 2012 г. — открыл винный бутик Hedonism Wines (также в квартале Мэйфейр), указано на сайте магазина. Ранее бизнесмен говорил «Ведомостям», что вложил в вина для Hedonism Wines несколько млн фунтов. Hedonism Wines указан как партнер Hide. На сайте ресторана уточняется, что в дополнение к винам из стандартной винной карты (она включает 450 позиций) можно заказать вина из электронного меню Hedonism Wines, где их порядка 6500. Вино будет доставлено в Hide в течение 10-15 мин.

Олли Дабу — один из самых успешных и востребованных молодых шефов Великобритании. Cвой первый ресторан Dabbous он открыл в 2012 г. Ресторан сразу получил звезду Michelin и удерживал ее до закрытия в 2017 г. В 2014 г. Дабу как шеф и совладелец открыл ресторан Barnyard. Оба ресторана сейчас закрыты — Дабу решил полностью сконцентрироваться на открытии Hide.

Hide расположен в дорогом районе Лондона Мэйфейр. Он занимает три этажа, рассчитан на 200 гостей. На первом этаже сервируют более простое меню, в том числе завтраки, здесь же работает пекарня. В подвальных помещениях расположены винный погреб, бар и три отдельных обеденных зала. Дегустационный сет подают на втором этаже. Он включает 11 перемен (некоторые предлагаются на выбор) стоимостью 95 фунтов. К сету можно заказать специально подобранное вино, оно доступно в вариантах Classic (65 фунтов), Discovery (115 фунтов) и Hedonistic (295 фунтов). Ланч-меню из пяти блюд стоит 48 фунтов.

Первым рестораном россиянина, получившим звезду Michelin, стал нью-йоркский ресторан Betony Андрея Деллоса. Информация о присвоении Betony одной звезды была опубликована в гиде Michelin 2015 г. по Нью-Йорку, поступившем в продажу 1 октября 2014 г. Первоначально на месте Betony Деллос открыл ресторан Brasserie Pushkin, который копировал одноименное московское заведение ресторатора. Но почти сразу Деллос решил сменить концепцию и пригласил в будущий Betony шеф-повара Брайса Шумана и генерального менеджера Эймона Роки - оба на тот момент работали в трехзвездочном нью-йоркском ресторане Eleven Madison Park. Betony открылся весной 2013 г., уже в июле журнал Esquire признал его рестораном года - 2013, а месяц спустя The New York Times присвоила Betony три звезды. Сейчас Betony закрыт.

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