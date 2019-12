Топ-5 самых ярких гастрономических событий в России в 2019 году

Первыми выступили братья Иван и Сергей Березуцкие, которые вместо прошлогоднего фестиваля Garden провели образовательный Twins Science. Garden проходил на собственной ферме братьев в Калужской области и был призван показать, как важно шефам лично контролировать качество продукта, объясняли организаторы. Главная цель Twins Science – передать знания и международный опыт молодым поварам и просто всем заинтересованным. Знаниями о современных технологиях делились как международные гуру индустрии уровня Гарольда Макги (автор бестселлера On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen), так и звезды российского рынка. Вход Березуцкие сделали свободным, а в середине декабря выложили все лекции и мастер-классы в открытый доступ.