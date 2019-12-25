Топ-5 самых ярких гастрономических событий в России в 2019 году

Ресторанные кластеры сохраняют привлекательность как для потребителей, так и для рестораторов. Последние предпочитают открывать новые (или переформатировать уже работающие) заведения по раскрученным адресам – на наб. Тараса Шевченко у гостиницы «Украина», на ул. 1905 года, Трубной площади или на Патриарших, к которым помимо собственно территории около прудов причисляют район до Большой Никитской улицы и Тверского бульвара. Часто крупных игроков не останавливают даже неудачи предшественников. Например, в конце октября на месте не проработавшего и года Selection Раппопорт открыл ресторан греческой кухни «Пифагор», а в середине декабря по многострадальному адресу: Малая Бронная, 13 (где за последние несколько лет пробовали работать не менее пяти рестораторов), появился совместный проект Новикова и Глена Баллиса «13».