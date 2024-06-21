Создатели фильма «Граф Монте-Кристо»: «Именно герои – движущая сила истории»

«Именно герои – движущая сила истории»Французские режиссеры и сценаристы о том, как сделать классическое произведение современным
Одним из самых динамичных и захватывающих проектов 77-го Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном берегу с 14 по 25 мая, стал показанный вне конкурсной программы фильм «Граф Монте-Кристо» постановщиков Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера по одноименному роману Александра Дюма. Несмотря на длительность в три часа, невероятно красивый костюмный фильм не позволяет зрителю заскучать. Драматические сцены и диалоги о смысле бытия или мести сменяются поединками на шпагах или захватывающими погонями. В российский прокат картина выйдет 19 сентября.
В новой киноинтерпретации классической истории главную роль сыграл французский актер Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран», «Обещание на рассвете», «Франц»). Его Эдмон Дантес получился одновременно мечтательным и тревожным, безжалостным и непреклонным. Компанию Нинэ на экране составляют Пьерфранческо Фавино («Наш отец», «Ангелы и демоны», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»), Оскар Лесаж (сериал «Корона»), Лоран Лафитт («Маленькие секреты большой компании», «Багровые реки», «Маленький принц»), Анамария Вартоломеи («Событие», «Вечность»).
Режиссеры и сценаристы Делапорт и де Ла Пательер знакомы российскому зрителю по недавней дилогии «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». В новом проекте они не изменяют себе и рассказывают знаменитую историю, аккуратно трансформируя ее так, что она становится вневременной. В их прочтении граф Монте-Кристо выглядит стильно, говорит пылко, действует быстро и влюбляет в себя зрителей с первых кадров. Драма Эдмона, моральный выбор невесты героя Мерседес Эрреры, вероломство Жерара де Вильфора выглядят очень современно.
В интервью «Ведомостям» Делапорт и де Ла Пательер рассказали о том, как они изобрели новый киноязык, чем их удивили зрители из России и как им удается избегать творческих разногласий.