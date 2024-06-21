Создатели фильма «Граф Монте-Кристо»: «Именно герои – движущая сила истории»

Режиссеры и сценаристы Делапорт и де Ла Пательер знакомы российскому зрителю по недавней дилогии «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». В новом проекте они не изменяют себе и рассказывают знаменитую историю, аккуратно трансформируя ее так, что она становится вневременной. В их прочтении граф Монте-Кристо выглядит стильно, говорит пылко, действует быстро и влюбляет в себя зрителей с первых кадров. Драма Эдмона, моральный выбор невесты героя Мерседес Эрреры, вероломство ​​Жерара де Вильфора выглядят очень современно.