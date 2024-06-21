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Создатели фильма «Граф Монте-Кристо»: «Именно герои – движущая сила истории»

Французские режиссеры и сценаристы о том, как сделать классическое произведение современным
Анна Нехаева
Постановщики Матье Делапорт (слева) и Александр де Ла Пательер (справа)/ Aurore Marechal / ABACA / Reuters

Одним из самых динамичных и захватывающих проектов 77-го Каннского кинофестиваля, который проходил на Лазурном берегу с 14 по 25 мая, стал показанный вне конкурсной программы фильм «Граф Монте-Кристо» постановщиков Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера по одноименному роману Александра Дюма. Несмотря на длительность в три часа, невероятно красивый костюмный фильм не позволяет зрителю заскучать. Драматические сцены и диалоги о смысле бытия или мести сменяются поединками на шпагах или захватывающими погонями. В российский прокат картина выйдет 19 сентября.

В новой киноинтерпретации классической истории главную роль сыграл французский актер Пьер Нинэ («Ив Сен-Лоран», «Обещание на рассвете», «Франц»). Его Эдмон Дантес получился одновременно мечтательным и тревожным, безжалостным и непреклонным. Компанию Нинэ на экране составляют Пьерфранческо Фавино («Наш отец», «Ангелы и демоны», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»), Оскар Лесаж (сериал «Корона»), Лоран Лафитт («Маленькие секреты большой компании», «Багровые реки», «Маленький принц»), Анамария Вартоломеи («Событие», «Вечность»).

Режиссеры и сценаристы Делапорт и де Ла Пательер знакомы российскому зрителю по недавней дилогии «Три мушкетера: Д’Артаньян» и «Три мушкетера: Миледи». В новом проекте они не изменяют себе и рассказывают знаменитую историю, аккуратно трансформируя ее так, что она становится вневременной. В их прочтении граф Монте-Кристо выглядит стильно, говорит пылко, действует быстро и влюбляет в себя зрителей с первых кадров. Драма Эдмона, моральный выбор невесты героя Мерседес Эрреры, вероломство ​​Жерара де Вильфора выглядят очень современно.

В интервью «Ведомостям» Делапорт и де Ла Пательер рассказали о том, как они изобрели новый киноязык, чем их удивили зрители из России и как им удается избегать творческих разногласий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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