Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Антон Яковлев: «Нам удалось доказать, что мы не разрушители, а созидатели»

Худрук Театра Гоголя о «чуде» 15 премьер и важности театра как способа внутреннего очищения
Наталья Витвицкая
Художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Антон Яковлев
Художественный руководитель Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя Антон Яковлев / Алексей Орлов / Ведомости

Антон Яковлев стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя в июле 2022 г. За три года он создал, по сути, новый театр на обломках разрушенного «Гоголь-центра» – начинал без труппы, без репертуара. Сегодня театр самостоятелен и узнаваем, премьеры по классике выходят регулярно, а на спектакли с приглашенными звездами, такими как Александр Семчев, Полина Агуреева, Александр Самойленко, трудно купить билеты.

До своего назначения на пост худрука Театра Гоголя Яковлев был «вольным» режиссером, за плечами которого множество постановок в разных столичных театрах – от Малого до МХТ имени А. П. Чехова, от РАМТа до Ленкома. Критика на его работы была всегда скорее ровной, чем положительной. Что не повлияло на взятый режиссером художественный курс – приоритет классике, театр как способ расти духовно, метамодернизм (или «новая искренность») как единственно возможный вектор развития.

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных