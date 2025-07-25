Антон Яковлев: «Нам удалось доказать, что мы не разрушители, а созидатели»

До своего назначения на пост худрука Театра Гоголя Яковлев был «вольным» режиссером, за плечами которого множество постановок в разных столичных театрах – от Малого до МХТ имени А. П. Чехова, от РАМТа до Ленкома. Критика на его работы была всегда скорее ровной, чем положительной. Что не повлияло на взятый режиссером художественный курс – приоритет классике, театр как способ расти духовно, метамодернизм (или «новая искренность») как единственно возможный вектор развития.