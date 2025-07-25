Антон Яковлев: «Нам удалось доказать, что мы не разрушители, а созидатели»

«Нам удалось доказать, что мы не разрушители, а созидатели»Худрук Театра Гоголя о «чуде» 15 премьер и важности театра как способа внутреннего очищения
Антон Яковлев стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя в июле 2022 г. За три года он создал, по сути, новый театр на обломках разрушенного «Гоголь-центра» – начинал без труппы, без репертуара. Сегодня театр самостоятелен и узнаваем, премьеры по классике выходят регулярно, а на спектакли с приглашенными звездами, такими как Александр Семчев, Полина Агуреева, Александр Самойленко, трудно купить билеты.
До своего назначения на пост худрука Театра Гоголя Яковлев был «вольным» режиссером, за плечами которого множество постановок в разных столичных театрах – от Малого до МХТ имени А. П. Чехова, от РАМТа до Ленкома. Критика на его работы была всегда скорее ровной, чем положительной. Что не повлияло на взятый режиссером художественный курс – приоритет классике, театр как способ расти духовно, метамодернизм (или «новая искренность») как единственно возможный вектор развития.