Бакур Бакурадзе: «Этот романтический образ весь наполнен чувством одиночества»

Уже дебютный фильм нанес имя Бакура Бакурадзе на карту мирового кино – драма «Шультес» (2008 г.) про карманника с амнезией была отобрана в одну из программ Каннского фестиваля, а также завоевала главный приз «Кинотавра». С тех пор все картины режиссера участвовали в больших международных и главных российских киносмотрах: предыдущий фильм «Снег в моем дворе» (2024 г.), опять же показанный вне конкурса на «Маяке», взял приз за режиссуру в Шанхае. Как ни парадоксально, фестивальный завсегдатай Бакурадзе еще и соавтор сценария двух кассовых «космических» хитов Клима Шипенко – «Салют-7» и «Вызов».