Бакур Бакурадзе: «Этот романтический образ весь наполнен чувством одиночества»

«Этот романтический образ весь наполнен чувством одиночества»Режиссер «Лермонтова» о том, почему решил снять фильм про последний день жизни поэта
В российский прокат 16 октября выходит «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, одного из главных российских режиссеров-авторов. Это дотошная реконструкция последнего дня жизни поэта, вместившая в себя больше, чем может рассказать классический байопик. В начале октября внеконкурсный показ фильма открыл фестиваль актуального кино «Маяк» и сразу задал планку, на которую сложно равняться.
Уже дебютный фильм нанес имя Бакура Бакурадзе на карту мирового кино – драма «Шультес» (2008 г.) про карманника с амнезией была отобрана в одну из программ Каннского фестиваля, а также завоевала главный приз «Кинотавра». С тех пор все картины режиссера участвовали в больших международных и главных российских киносмотрах: предыдущий фильм «Снег в моем дворе» (2024 г.), опять же показанный вне конкурса на «Маяке», взял приз за режиссуру в Шанхае. Как ни парадоксально, фестивальный завсегдатай Бакурадзе еще и соавтор сценария двух кассовых «космических» хитов Клима Шипенко – «Салют-7» и «Вызов».
В интервью «Ведомостям» Бакурадзе рассказывает, как стендап-комик Илья Озолин стал Лермонтовым, а дуэль Лермонтова оказалась перенесена на осеннюю натуру и почему фестивали так важны для развития кино.