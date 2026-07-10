Павел Басинский: «Полная свобода – и в этом весь кайф»

«Полная свобода – и в этом весь кайф»Лауреат «Большой книги» о дружбе Горького и Андреева, проектах мечты и почему «На дне» – это детектив
Павел Басинский, самый известный сегодня биограф Льва Толстого и Максима Горького, написал о писателе – современнике этих титанов, который на пике карьеры вызывал вполне сопоставимый резонанс. Леонид Андреев, «русский Эдгар Аллан По», прославился экспрессионистскими и эпатажными историями – названия говорят сами за себя: «Бездна», «Красный смех», «Дневник Сатаны». Андреева можно было не любить, но трудно было игнорировать. Даже Толстой был вынужден иметь свое мнение, пусть и не самое положительное. «Он пугает, а мне не страшно», – говорил автор «Анны Карениной». Как признается Басинский, в отличие от классика ему как раз от Леонида Андреева бывает действительно не по себе. Книга «Леонид Андреев. Герцог Лоренцо» открыла серию биографий «ЖИЛ» «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ»).
В интервью «Ведомостям» Басинский рассказывает, как Андреев предвосхитил французских сюрреалистов и почему поссорился со своим лучшим другом Горьким. Также он делится подробностями своей будущей книги о пьесе «На дне», которая, по его мнению, оказалась неразоблаченным детективом – знаменитое убийство владельца ночлежки мог совершить любой из героев.