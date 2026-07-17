«Сейчас мне интересно размышлять про уязвимость и нежность»Режиссер «Короля Лира» в «Шаломе» – о мерцании смыслов и театре художника как способе мировосприятия
Яна Тумина – режиссер, чье имя прочно вошло в золотые списки современного театра. Она стала знаменитой, еще будучи участницей визионерских и философских мистерий Инженерного театра АХЕ. В самостоятельной роли режиссера неоднократно номинировалась на «Золотую маску», а в сезоне 2017/18 г. в конкурсе участвовало сразу три ее постановки (случай беспрецедентный).
В родном для Туминой Санкт-Петербурге нет практически ни одного театра, где бы не шли ее удивительные работы. Она сотрудничает с Большим театром кукол, Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, Театром на Литейном, Малым драматическим театром – Театром Европы. Два самых знаменитых хита – золотомасочные «Комната Герды» и «Деревня канатоходцев» идут в петербургских «Особняке» и «Открытом пространстве». Недавняя премьера «Короля Лира» в театре «Шалом» в Москве вызвала нешуточный ажиотаж.