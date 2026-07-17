Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VKCO125,95-10,16%CNY Бирж.11,585+1,26%IMOEX2 022,27-4,24%RTSI813,43-4,68%RGBI111,01-1,09%RGBITR742,96-1,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Стиль жизни / Интервью /

Яна Тумина: «Сейчас мне интересно размышлять про уязвимость и нежность»

Режиссер «Короля Лира» в «Шаломе» – о мерцании смыслов и театре художника как способе мировосприятия
Наталья Витвицкая
Савва Балсанов
Савва Балсанов

Яна Тумина – режиссер, чье имя прочно вошло в золотые списки современного театра. Она стала знаменитой, еще будучи участницей визионерских и философских мистерий Инженерного театра АХЕ. В самостоятельной роли режиссера неоднократно номинировалась на «Золотую маску», а в сезоне 2017/18 г. в конкурсе участвовало сразу три ее постановки (случай беспрецедентный).

В родном для Туминой Санкт-Петербурге нет практически ни одного театра, где бы не шли ее удивительные работы. Она сотрудничает с Большим театром кукол, Большим драматическим театром им. Г. А. Товстоногова, Театром на Литейном, Малым драматическим театром – Театром Европы. Два самых знаменитых хита – золотомасочные «Комната Герды» и «Деревня канатоходцев» идут в петербургских «Особняке» и «Открытом пространстве». Недавняя премьера «Короля Лира» в театре «Шалом» в Москве вызвала нешуточный ажиотаж.

Вы видите 4% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её