Виктория Исакова: «Летишь с небес на землю – бьешься больно»

Виктория Исакова – едва ли не самая востребованная актриса сегодня. Только этой осенью у нее две большие премьеры: в онлайн-кинотеатре Wink уже стартовал многосерийный фантастический блокбастер по Стругацким «Трудно быть богом», а 22 октября выходит сказка «Чудо-юдо» от продюсера Сергея Сельянова. Всего в ее фильмографии уже более 100 ролей.