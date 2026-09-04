Виктория Исакова: «Летишь с небес на землю – бьешься больно»

«Летишь с небес на землю – бьешься больно»Актриса и продюсер в интервью «Ведомостям» о том, что важнее для роста – победы или поражения
Виктория Исакова – едва ли не самая востребованная актриса сегодня. Только этой осенью у нее две большие премьеры: в онлайн-кинотеатре Wink уже стартовал многосерийный фантастический блокбастер по Стругацким «Трудно быть богом», а 22 октября выходит сказка «Чудо-юдо» от продюсера Сергея Сельянова. Всего в ее фильмографии уже более 100 ролей.
В последние годы актриса еще и ведет некоторые свои проекты как продюсер. Один из них – музыкальная комедия «Невероятная Татьяна Викторовна» – открыл фестиваль «Короче» в Калининграде. Фильм вырос из спектакля «Космос» по пьесе Алексея Житковского – постановка уже несколько лет с успехом идет в Театре им. Пушкина.
В интервью «Ведомостям» Виктория Исакова рассказывает о своих новых работах, о том, зачем актеру пробы и как не упереться в потолок своей профессии.