«Паша»: облако в штанах

В детстве на вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь, Паша (Аскар Ильясов – «Нулевой пациент») отвечал: «Облаком». И в каком-то смысле его желание осуществилось. В свои 32 года он плывет по жизни, как облако по небу, – тихо, неприкаянно, без целей и обязательств. После школы поступил в Гнесинку, но недоучился и музыкантом не стал. Работает настройщиком фортепиано на фрилансе: сперва это было студенческой подработкой, да так до сих пор и осталось единственным источником дохода. Живет с мамой (Юлианна Михневич – «Не одна дома»), а когда нужны деньги, просит у брата (Михаил Тарабукин – «Кухня») или у бабушки (Татьяна Догилева – «Покровские ворота») – стыдно, конечно, но куда деваться. На дежурный упрек брата «Найди уже работу» Паша обиженно кричит: «Да есть у меня работа!» Но, разумеется, он сам чувствует, что в его жизни что-то пошло не так, осталось только разобраться, что именно и почему.