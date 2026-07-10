«Торжество меланхолии»: мир после человека

По воле куратора Нины Гомиашвили меланхолия предстает не состоянием отдельного человека, а разлитым в пространстве ощущением застывшего безвременья, когда приметы привычного мира уже исчезли, но еще не забыты. На четырех этажах фонда собраны работы более 30 современных художников, объединенные размышлением о том, что остается после исчезновения человека, эпохи или целого мира. Именно в этой преходящей природе человека и всего созданного им мира куратор предлагает искать источник меланхолии – и одновременно повод для успокоения.