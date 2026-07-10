«Торжество меланхолии»: мир после человека

«Торжество меланхолии»: мир после человекаВ фонде Ruarts современные художники размышляют о руинах, памяти и природе
В истории искусства слово «меланхолия» прочно связано с одноименной гравюрой Альбрехта Дюрера. У мастера фигура ангелоподобного скорбного гения в окружении символических инструментов познания и ремесла – синоним скорбной задумчивости. На выставке «Торжество меланхолии» нет не только прямых отсылок к Дюреру – среди представленных работ почти не встречается и человеческих образов. Редкое исключение – напоминающая сцену из «Игры престолов» видеоработа группы «Синий суп» с безликой толпой, продирающейся сквозь снежную пургу к неизвестной цели.
По воле куратора Нины Гомиашвили меланхолия предстает не состоянием отдельного человека, а разлитым в пространстве ощущением застывшего безвременья, когда приметы привычного мира уже исчезли, но еще не забыты. На четырех этажах фонда собраны работы более 30 современных художников, объединенные размышлением о том, что остается после исчезновения человека, эпохи или целого мира. Именно в этой преходящей природе человека и всего созданного им мира куратор предлагает искать источник меланхолии – и одновременно повод для успокоения.