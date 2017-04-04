Лучшие фотографии «Ведомостей» в марте 2017 года
Продолжаем публиковать самые яркие снимки месяца
Во время акции против коррупции в Москве 26 марта
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Совладелец холдинга USM Алишер Усманов на главном форуме РСПП
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27 марта памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади в Москве огорожен и закрыт на реставрацию до сентября 2017 г. Накануне памятник был центром массовых протестов против коррупции, инициированных оппозиционером Алексеем Навальным
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Предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и полярник Артур Чилингаров во время Арктического форума. Архангельск, 29 марта
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В конце марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». На фото фуры под Санкт-Петербургом
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В Москве отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией. Митинг-концерт прошел у здания МГУ 18 марта
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Ремонтные работы на Страстном бульваре в Москве
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Несогласованная акция против коррупции в Санкт-Петербурге 26 марта
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Московский метрополитен показал новую форму машинистов, дежурных по станции и инспекторов службы безопасности. 21 марта
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Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с москвичами
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