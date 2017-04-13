Афиша на выходные: Пасха, «Форсаж-8», «Спартак» - «Зенит» и «Сокровища Нукуса»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В прокат , о переносе которого было столько разговоров, выходит «Форсаж-8». Главный вопрос перед каждой серией: ну что, что еще можно придумать про гонки без правил. Но и в восьмой раз с задачей удивить зрителей создатели справляются
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Центральная игра 23-го тура чемпионата России по футболу - дерби «Спартак» - «Зенит». Матч аншлаговый: большинство билетов проданы за неделю до игры. Стадион «Открытие Арена», 16 апреля в 20:00
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В Манеже проходят несколько выставок фестиваля «Мода и стиль в фотографии». В основном там показывают молодых фотографов, поиски их интересны, найденное - не всегда. На сладкое - архивные фотографии из истории итальянского кинематографа
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С 12 апреля в столице отмечают Пасху. Отмечают с размахом - на 24 площадках фестиваля «Пасхальный дар» и в 19 городских парках. Гостей будут развлекать концертами, выставками, лекциями и мастер-классами. Как на всех подобных мероприятиях, в фестивальных шале будут торговать фермерскими продуктами из регионов России и угощения по теме фестиваля. В этот раз - традиционные и оригинальные пасхальные блюда. Полное расписание мероприятий и карта фестиваля размещены на сайте Мэрии
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«Призрак в доспехах» - голливудский ремейк аниме-классики 1995 г. Многое, в том числе важное, из оригинала утеряно, но дизайн эффектен, а Скарлетт Йоханссон в роли киборга с человеческим мозгом почти неотразима
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Выставка «Сокровища Нукуса» в Пушкинском музее - сама драгоценность. Вдали от столиц стараниями художника Игоря Савицкого была собрана прекрасная коллекция русских модернистов - знаменитых и забытых. Большинство картин привезли в Москву впервые и не на долго, не стоит пропускать
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15 апреля в ГЦКЗ «Россия» пройдёт турнир по боям без правил ACB 57. В общей сложности зрители увидят 13 поединков, два из них — за титул чемпиона. Кульминация турнира - бой за пояс чемпиона в легчайшем весе между Пётром Яном и Магомедом Магомедовым
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Обсерватория Парка Горького начала работу после зимнего перерыва. Дневные наблюдения в Обсерватории проводятся с полудня до 17:00 (можно увидеть Солнце, Меркурий, Венеру), вечерние – с 20:00 до 23:00 (наблюдают Луну, Марс, Юпитер, Сатурн)
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В Новом пространстве Театра наций проходит фестиваль научно-фантастического кино Spaceweek. 15 апреля там пройдет российская премьера отреставрированной версии единственной чешской космической оперы «Икар-1» (Ikarie XB 1, 1963) Индржиха Полака. В выходные покажут советскую классику: «Космический рейс» (1935) Василия Журавлева и «Планету бурь» (1961) Павла Клушанцева
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До 16 апреля в ЦДХ идет первая Московская биеннале дизайна. Организаторы собрали последние достижения в самых разных сферах: промышленном, графическом, информационном и средовом дизайне, моде, дизайне торговых пространств и элементов продвижения, событийном дизайне
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