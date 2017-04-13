Афиша на выходные: Пасха, «Форсаж-8», «Спартак» - «Зенит» и «Сокровища Нукуса»

Ярослав Чингаев / Для Ведомостей

С 12 апреля в столице отмечают Пасху. Отмечают с размахом - на 24 площадках фестиваля «Пасхальный дар» и в 19 городских парках. Гостей будут развлекать концертами, выставками, лекциями и мастер-классами. Как на всех подобных мероприятиях, в фестивальных шале будут торговать фермерскими продуктами из регионов России и угощения по теме фестиваля. В этот раз - традиционные и оригинальные пасхальные блюда. Полное расписание мероприятий и карта фестиваля размещены на сайте Мэрии

4/10